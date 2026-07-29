La Portuaria vuelve a Neuquén: fecha, lugar y venta de entradas

La reconocida banda liderada por Diego Frenkel se presentará a fines de agosto en Mood Live para repasar sus clásicos y mostrar su nuevo material. Los detalles del evento.

Tras varios años de ausencia en la región, La Portuaria confirmó su esperado regreso a la ciudad de Neuquén. El reencuentro con el público valletano está programado para el próximo jueves 27 de agosto en las instalaciones de Mood Live, ubicado en Ministro González 40.

La mítica agrupación, que irrumpió a fines de los años 80 fusionando rock, jazz, funk y ritmos latinos, llega en el marco de una exitosa gira de regreso. Durante este año, la banda ha revalidado su vigencia tras su paso por el Quilmes Rock 2025 y una serie de presentaciones con entradas agotadas en venues de Buenos Aires y Rosario.

El show en la capital neuquina tendrá un carácter celebratorio. Sobre el escenario, la formación integrada por Diego Frenkel, Sebastián Schachtel, Fernando Samalea y Maria Eva Albistur propondrá un recorrido completo por su trayectoria. El repertorio incluirá desde hits inolvidables de discos como Rosas Rojas (1989) y Devorador de corazones (1993), hasta las canciones que componen su más reciente trabajo discográfico, La vida en la tierra.

Coordenadas y entradas Para quienes deseen asistir, la organización confirmó que la apertura de puertas en Mood Live será a las 20:00 horas, mientras que el show y la venta en puerta comenzarán a las 21:00 horas.

La venta general de tickets ya se encuentra habilitada. Las entradas pueden adquirirse de forma online a través de la plataforma protickets.com.ar o de manera presencial en la boletería de Mood Live.