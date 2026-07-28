El programa municipal formó a cientos de proyectos locales en e-commerce, finanzas y oficios técnicos. Además, se anunció la plataforma Impulsa Neuquén para conectar a los egresados con empresas y un nuevo curso gratuito centrado en TikTok.

La capacitación para emprendedores en Neuquén sigue marcando el pulso del desarrollo local. En el último trimestre, un total de 930 vecinos completaron los distintos ciclos de formación impulsados por la subsecretaría de Capacitación, adquiriendo herramientas concretas para profesionalizar sus proyectos y potenciar sus ventas.

En diálogo con Rivadavia Neuquén, el subsecretario del área, Ignacio Mansur, trazó un balance positivo de este ciclo que superó ampliamente la convocatoria del año anterior y adelantó cómo funcionará la nueva bolsa de trabajo que busca garantizar empleo formal para los egresados.

Dos ejes de formación: de los costos a las habilidades blandas

El programa se estructuró en dos grandes frentes. Por un lado, los días lunes en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), los encuentros se centraron en las “habilidades duras”: e-commerce, ventas online, logística de envíos y, fundamentalmente, la estructura de costos. “Muchos emprendedores no ven la ganancia porque gastan energía y recursos sin analizar su rentabilidad real, o aplican descuentos mal calculados que terminan en pérdida”, explicó Mansur.

Por otro lado, los miércoles en el Concejo Deliberante, se trabajó con grupos más reducidos (de 40 a 60 personas) en las llamadas “habilidades blandas”. Estas jornadas se enfocaron en el trabajo en equipo, la atención al cliente y la identificación de fortalezas y debilidades. Según el funcionario, este espacio es vital porque ayuda al emprendedor a “ordenar su negocio” y superar la frustración inicial cuando los números no cierran.

Los oficios técnicos y la nueva bolsa de empleo

Más allá de los emprendimientos comerciales, la subsecretaría hizo un fuerte foco en los cursos de oficios (soldadura, construcción en seco con Durlock, instalación de paneles SIP, entre otros). Ante la constante demanda del mercado de la construcción en la región norpatagónica y las proyecciones de crecimiento inmobiliario en la capital, capacitar mano de obra calificada se volvió una prioridad.

Para potenciar esta salida laboral, Mansur anunció la creación de una bolsa de trabajo a través de la plataforma digital Impulsa Neuquén. La iniciativa tiene un objetivo claro: que las constructoras contratadas por la Provincia o el Municipio estén obligadas a incorporar un porcentaje de trabajadores provenientes de este registro oficial, garantizando así un puente directo entre la capacitación y el empleo formal.

Lo que viene: cómo potenciar ventas en redes sociales

Entendiendo que la digitalización es ineludible, el próximo paso del área será brindar herramientas exclusivas de marketing en redes. El domingo 4 de agosto a las 16:30 horas se dictará de manera virtual el curso “Emprende con TikTok”.

La actividad es gratuita y el único requisito es tener domicilio en la ciudad de Neuquén. Los interesados ya pueden inscribirse a través de los enlaces disponibles en la biografía del perfil oficial de Instagram de la Subsecretaría de Capacitación.