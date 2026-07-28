Alerta por nieve en Neuquén y Río Negro: el temporal se extiende más allá de la cordillera este martes 28

El invierno patagónico vuelve a hacerse sentir con fuerza. Rige una intensa alerta por nieve en Neuquén y Río Negro para la jornada de este martes 28, con la particularidad de que las precipitaciones blancas no se limitarán a la zona andina, sino que avanzarán sobre el centro y la meseta provincial. Conocé el pronóstico y las recomendaciones para circular.

Las bajas temperaturas vuelven a ser protagonistas en la región. Las autoridades meteorológicas emitieron una fuerte alerta por nieve en Neuquén y en la vecina provincia de Río Negro para este martes 28, advirtiendo sobre un frente de aire polar que modificará sustancialmente las condiciones de transitabilidad y la vida cotidiana en varias localidades.

El dato más relevante de este nuevo evento climático es su alcance territorial. Lejos de concentrarse únicamente en los destinos turísticos tradicionales de la franja andina, los modelos de pronóstico indican que el temporal de nieve y aguanieve avanzará con fuerza sobre las zonas del centro provincial, la precordillera y la meseta.

Precaución al volante y rutas bajo la lupa

Frente a la inminencia de acumulaciones níveas en áreas que habitualmente no registran tanta intensidad, los organismos de seguridad y emergencias activaron los protocolos preventivos. La acumulación de nieve y la posterior formación de hielo negro sobre la calzada representan el mayor peligro para quienes deben trasladarse durante estas jornadas.

Desde Defensa Civil y la Dirección Provincial de Vialidad emitieron una serie de directivas fundamentales para evitar accidentes:

Portación obligatoria de cadenas: Es un requisito indispensable para transitar por las rutas del interior provincial y los pasos fronterizos.

Es un requisito indispensable para transitar por las rutas del interior provincial y los pasos fronterizos. Consulta previa: Antes de iniciar cualquier trayecto, se solicita a los conductores verificar el estado de las rutas a través de los canales oficiales de Vialidad Provincial y Nacional.

Antes de iniciar cualquier trayecto, se solicita a los conductores verificar el estado de las rutas a través de los canales oficiales de Vialidad Provincial y Nacional. Evitar circular de noche: En la medida de lo posible, recomiendan no viajar en horario nocturno, cuando las temperaturas descienden drásticamente y la visibilidad se reduce.

Las cuadrillas operativas ya se encuentran monitoreando el avance del frente frío. Mientras tanto, se insta a los vecinos a mantener los sistemas de calefacción en condiciones seguras y a evitar salir de sus hogares si no es estrictamente necesario, hasta que el temporal comience a disiparse.