Obras públicas en Neuquén: el plan de asfalto, conectividad y acceso a lotes con servicios

Con una población que prácticamente se duplica durante el día, la capital neuquina acelera su transformación urbana. Desde la pavimentación de barrios históricos hasta la entrega de terrenos, los detalles de una gestión que busca ordenar el crecimiento.

Las obras públicas en Neuquén atraviesan un momento de profunda aceleración. En una ciudad que experimenta el ritmo frenético del fenómeno Vaca Muerta, la infraestructura urbana se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Mariel Bruno, subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad, brindó un panorama detallado sobre los frentes de trabajo activos, los desafíos de la movilidad y el plan de expansión territorial que busca dar respuesta a una demanda habitacional histórica.

El desafío de la conectividad en una ciudad que no para de crecer

Neuquén capital cuenta con aproximadamente 350.000 habitantes estables, pero su pulso diario es mucho más acelerado: entre 500.000 y 600.000 personas transitan sus calles cada día por motivos laborales, comerciales o administrativos. Este volumen demográfico exige soluciones inmediatas.

Según Bruno, aunque la implementación del nuevo sistema de transporte público ha sido un gran avance, el objetivo a largo plazo es desalentar el uso del vehículo particular. La creación de bicisendas y la mejora de los corredores peatonales son parte de una visión integral que, si bien enfrenta barreras climáticas durante el invierno, busca modernizar la forma en que los neuquinos se mueven.

Avanza el plan de asfalto en los barrios

Uno de los pilares de la gestión actual es la pavimentación. Atrás quedaron los tiempos en que solo se priorizaba el microcentro; hoy las máquinas trabajan en las periferias y barrios consolidados:

Valentina Sur y Sector Bosch: Tras finalizar las avenidas troncales, los equipos están cerrando las mallas internas. Se espera que para fines de agosto se inauguren 40 nuevas cuadras pavimentadas en cada uno de estos sectores, sumando calidad de vida y conectividad directa.

Tras finalizar las avenidas troncales, los equipos están cerrando las mallas internas. Se espera que para fines de agosto se inauguren 40 nuevas cuadras pavimentadas en cada uno de estos sectores, sumando calidad de vida y conectividad directa. Barrio Confluencia y Toma la Familia: A mediados de agosto comenzará un fuerte plan de repavimentación en arterias claves que sufren un gran deterioro, como las calles Richieri, Copahue y Saturnino Torres.

A mediados de agosto comenzará un fuerte plan de repavimentación en arterias claves que sufren un gran deterioro, como las calles Richieri, Copahue y Saturnino Torres. Agua y cloacas primero: Como paso previo e ineludible al asfalto, el municipio trabaja en conjunto con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) para garantizar que las redes subterráneas estén en óptimas condiciones, evitando roturas futuras.

Expansión de la ciudad y lotes con servicios

Con la reciente incorporación de 8.000 hectáreas al ejido urbano hacia el sector de la Ruta 67 y la meseta, la ciudad tiene espacio para proyectar su futuro. Allí se están desarrollando el nuevo Parque Industrial, el Parque Solar y, fundamentalmente, la urbanización de lotes con servicios.

Para los vecinos que buscan el sueño de la casa propia, el proceso se ha transparentado de la mano del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Quienes deseen acceder a un terreno deben inscribirse previamente en el Registro Único Provincial de Vivienda (RuProVi) y conformar su legajo.

Un dato estadístico que enorgullece a la gestión municipal es la responsabilidad ciudadana: la cobrabilidad de estos terrenos supera el 90%. Los lotes tienen un costo social y facilidades de financiamiento, pero no se regalan. Esta inyección de fondos permite retroalimentar el sistema para que más familias neuquinas puedan acceder a un pedazo de tierra urbanizada en una de las ciudades con mayor proyección del país.