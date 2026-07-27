Renuncia Andrés Blanco en Neuquén: críticas a los privilegios políticos y la crisis habitacional

El diputado del Frente de Izquierda confirmó que dejará su banca esta semana para cumplir con el sistema de rotación de su partido. En su balance, apuntó contra las dietas millonarias de los funcionarios y la urgencia de más de 120 mil familias sin acceso a la vivienda en la provincia.

La inminente renuncia del legislador Andrés Blanco en Neuquén marca un punto de inflexión en la actual dinámica legislativa. Este miércoles, el diputado provincial y trabajador ceramista de Zanón formalizará su salida de la Legislatura para dar paso a la tradicional rotación de bancas del Frente de Izquierda (FIT). Lejos de una despedida silenciosa, Blanco aprovechó la ocasión para exponer las profundas desconexiones entre la agenda del Estado y las necesidades reales de los neuquinos.

Los puntos claves de su despedida

Antes de retomar su puesto en la fábrica, Blanco detalló en una reciente entrevista los ejes de su preocupación tras su paso por el recinto:

Rotación partidaria: Su salida cumple con el acuerdo del Frente de Izquierda para garantizar la representatividad de todas las fuerzas que componen el espacio, tras ocupar la banca durante los últimos dos años y medio (sumados a sus cuatro años en la gestión anterior).

Su salida cumple con el acuerdo del Frente de Izquierda para garantizar la representatividad de todas las fuerzas que componen el espacio, tras ocupar la banca durante los últimos dos años y medio (sumados a sus cuatro años en la gestión anterior). Rechazo a la “Casta Política”: Denunció que la democracia actual funciona con un marcado déficit de representatividad, donde los legisladores perciben dietas cercanas a los 8 millones de pesos mensuales, sumado a gastos de bloque y viáticos. Desde su espacio, reiteró que cobran el equivalente al salario de un trabajador y el resto se destina a fondos de huelga y causas sociales.

Denunció que la democracia actual funciona con un marcado déficit de representatividad, donde los legisladores perciben dietas cercanas a los 8 millones de pesos mensuales, sumado a gastos de bloque y viáticos. Desde su espacio, reiteró que cobran el equivalente al salario de un trabajador y el resto se destina a fondos de huelga y causas sociales. El colapso habitacional: Subrayó la alarmante cifra de 120.000 familias neuquinas que padecen déficit de vivienda, una crisis que no encuentra respuesta en los recientes planes de créditos hipotecarios debido al alto nivel de endeudamiento general.

Subrayó la alarmante cifra de 120.000 familias neuquinas que padecen déficit de vivienda, una crisis que no encuentra respuesta en los recientes planes de créditos hipotecarios debido al alto nivel de endeudamiento general. La paradoja del modelo extractivo: Cuestionó los beneficios impositivos otorgados a las grandes operadoras del Polo Industrial en contraste con la presión tributaria que recae sobre el ciudadano común.

Un fuerte cuestionamiento a los privilegios políticos

Uno de los ejes más contundentes del balance de Blanco es la brecha económica entre los representantes y los representados. La insistencia en rechazar los privilegios de casta no es nueva para el FIT, pero cobra especial relevancia en un contexto de ajuste económico nacional.

Cobrar como un “laburante” se ha convertido en la bandera principal del espacio para exponer lo que consideran una matriz estatal diseñada para el beneficio propio. Según Blanco, la política tradicional se acuerda de la ciudadanía únicamente en épocas electorales, cristalizando un sistema en el que las decisiones estructurales se toman a espaldas de las mayorías.

Emergencia habitacional en la tierra de Vaca Muerta

El contraste es inevitable y estructural: mientras Neuquén se posiciona como el motor energético del país gracias al récord de producción en Vaca Muerta, la infraestructura civil cruje. Los datos extras del mercado inmobiliario local respaldan la preocupación del diputado; el boom petrolero ha dolarizado de facto el precio de la tierra y los alquileres, expulsando a los trabajadores de los cascos urbanos.

Ante las recientes líneas de créditos hipotecarios celebradas por el oficialismo, el diagnóstico de Blanco es tajante. Las familias trabajadoras ya se encuentran severamente endeudadas para cubrir la canasta básica, lo que convierte a estos préstamos en una solución inalcanzable. Para el legislador saliente, la solución requiere voluntad política para frenar la especulación, priorizando verdaderos planes de obra pública y contención social antes de que la tensión habitacional escale aún más.