Recta final: el primer tramo de la Gran Avenida de Neuquén estará terminado en una semana

La Municipalidad acelera los trabajos en uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de la capital. Con el soterramiento de servicios, nueva iluminación LED y veredas ensanchadas, las obras de la Gran Avenida habilitarán sus primeros 200 metros en los próximos días.

La transformación de la traza central de la ciudad comienza a mostrar sus resultados definitivos. La Municipalidad de Neuquén transita la etapa de definiciones en las obras de la Gran Avenida, el megaproyecto de infraestructura urbana que busca modernizar y reordenar la ex Ruta 22. Tras una recorrida técnica a la altura de la calle Intendente Mango, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, confirmó que los primeros 200 metros del corredor estarán completamente terminados en un plazo aproximado de siete días.

En este sector clave, los trabajos actuales se concentran en culminar la infraestructura subterránea necesaria para habilitar la circulación. Nicola detalló que los pluviales longitudinales ya se encuentran instalados debajo de la calzada y los operarios avanzan a buen ritmo con las cámaras de conexión.

Soterramiento eléctrico y veredas de gran amplitud

Uno de los saltos de calidad más importantes que presenta este proyecto es la eliminación del cableado aéreo. La comuna está ejecutando la obra civil para la nueva red eléctrica subterránea, la cual reemplazará de manera definitiva tanto la línea de media tensión que cruza provisoriamente el bulevar, como el tendido de baja tensión encargado de abastecer a los frentistas de la zona.

En paralelo, el diseño peatonal ya es una realidad. Las nuevas veredas de la avenida alcanzan, en algunos tramos específicos, hasta ocho metros de ancho, adaptándose al espacio disponible entre las líneas municipales para priorizar la circulación segura de los vecinos.

Cuatro carriles, tecnología LED y paisajismo

En cuanto a la calzada vehicular, la fisonomía definitiva del primer tramo ya es visible. Se distinguen claramente los cuatro carriles de circulación rápida, los cajones destinados al estacionamiento lateral y los cordones finalizados.

La obra se complementa con un sistema de iluminación LED de última generación que, según estimaciones del Ejecutivo, estará funcionando la próxima semana. Este esquema lumínico fue diseñado a medida: incluye columnas altas para la calzada, iluminación focalizada para la futura ciclovía y un sistema ornamental para jerarquizar el entorno. Finalmente, el paisaje urbano ya comenzó a cobrar vida con la plantación de árboles y arbustos a lo largo del nuevo bulevar central, marcando el inicio de una nueva era para la principal arteria neuquina.