Cifras récord: Mariano Gaido presentó el presupuesto 2027 destinando el 50% a la obra pública

El intendente de Neuquén oficializó la planificación económica para el próximo año, que asciende a $916.000 millones. En un hecho inédito a nivel país, el presupuesto municipal 2027 destinará la mitad de sus recursos a infraestructura urbana, consolidando el superávit y reduciendo el gasto en personal a su piso histórico.

La Municipalidad de Neuquén presentó oficialmente su hoja de ruta económica para el próximo año marcando un hito en la administración pública nacional. El intendente Mariano Gaido elevó al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2027 por un total de 916.000 millones de pesos, de los cuales exactamente la mitad ($458.000 millones) se inyectarán de manera directa en la ejecución de obra pública a lo largo y ancho de la capital.

Durante el anuncio, que contó con la presencia de todo su gabinete, Gaido sacó pecho por el superávit sostenido durante sus seis años de gestión y trazó un paralelismo con el escenario macroeconómico actual. “Venimos a presentar el presupuesto de la ciudad mejor administrada de la República Argentina”, aseguró.

Para dimensionar el logro, el jefe comunal apeló al archivo estadístico: recordó que en 2016 el municipio destinaba solo un 16% a obras y un 41% a salarios, mientras que hoy la ecuación se invirtió drásticamente, alcanzando un histórico 50% de inversión en infraestructura frente a un 22% de gasto en personal (el punto más bajo en la historia del municipio).

La autonomía financiera que ostenta la comuna le permite ejecutar este ambicioso plan apoyado mayoritariamente en fondos propios. Según detalló el subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, los ingresos propios representan el 47% de la recaudación (426.800 millones de pesos), seguidos por un 29% proveniente de regalías hidrocarburíferas y solo un 6% correspondiente a aportes federales.

El mapa de las obras que se vienen

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, fue la encargada de desglosar hacia dónde irán dirigidos los fondos de infraestructura. El plan vial se lleva la mayor porción de la torta presupuestaria ($261.931 millones) con dos grandes metas: completar el Plan de Asfalto para llegar al 100% de calles pavimentadas entre 2027 y 2028, y finalizar la segunda etapa de la Avenida Mosconi, además de los nuevos accesos Norte y Este.

En materia de arquitectura estratégica, el presupuesto garantiza la construcción del tercer módulo del Polo Científico Tecnológico y los servicios de base para el nuevo Parque Industrial Capital (PIC), un éxito rotundo que ya cuenta con más de 600 empresas inscriptas demandando 1.374 hectáreas.

El diagrama urbano se completará con la entrega de 2.233 nuevos lotes con servicios mediante un trabajo conjunto con el gobierno provincial, sumándose a los más de 6.000 terrenos ya otorgados por el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat.

En paralelo, y manteniendo la eximición de aumentos en las tasas para el sector comercial (se sostiene la actualización por IPC), la gestión proyecta un fuerte impulso a la movilidad sustentable y al turismo, contemplando la incorporación de 10 nuevos colectivos eléctricos al sistema COLE, el estreno de nuevos buses turísticos, la expansión del Paseo Costero en el sector Bocahue y el inicio de megaestructuras como el Neuquén Arena, el Centro de Convenciones y el Teatro de la Ciudad.