Confirmaron la grilla de la Fiesta de la Confluencia 2027

Bajo el lema “La isla nos une”, se anunció el imponente line-up del evento más convocante de la Patagonia. Del 18 al 21 de febrero, la grilla de la Fiesta de la Confluencia vibrará al ritmo de figuras como María Becerra, Divididos, Paulo Londra y Soledad, con una proyección económica multimillonaria para la región.

La espera terminó para miles de fanáticos del Alto Valle y el país. En un acto que reunió a las máximas autoridades políticas y representantes del sector privado, se presentó oficialmente la programación de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2027, que transformará nuevamente a la Isla 132 en el epicentro cultural de la Argentina entre el 18 y el 21 de febrero.

El anuncio fue encabezado por el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, quienes estuvieron acompañados por el reconocido productor José Palazzo, fundador de Cosquín Rock. La empresa de Palazzo fue la ganadora de la licitación pública para organizar esta edición, lo que promete aportarle una nueva dinámica y jerarquía estructural al evento.

La grilla día por día: música para todos los gustos

La organización diagramó cuatro jornadas temáticas que abarcarán los géneros más populares del país, combinando artistas consagrados con referentes de las nuevas escenas:

Jueves 18 de febrero (Cuarteto y Cumbia): La apertura será a puro baile con las presentaciones de LBC y Euge Quevedo, Q’ Lokura, Un Poco de Ruido y Ke Personajes.

La apertura será a puro baile con las presentaciones de LBC y Euge Quevedo, Q’ Lokura, Un Poco de Ruido y Ke Personajes. Viernes 19 de febrero (Urbano e Indie): La segunda noche estará dominada por el pop, el trap y el rock alternativo con María Becerra, Paulo Londra, Silvestre y La Naranja, y Usted Señalemelo.

La segunda noche estará dominada por el pop, el trap y el rock alternativo con María Becerra, Paulo Londra, Silvestre y La Naranja, y Usted Señalemelo. Sábado 20 de febrero (Rock Nacional): Las guitarras tomarán el escenario principal con shows de altísimo voltaje a cargo de Ciro y Los Persas, Divididos, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa.

Las guitarras tomarán el escenario principal con shows de altísimo voltaje a cargo de Ciro y Los Persas, Divididos, Las Pastillas del Abuelo y El Plan de la Mariposa. Domingo 21 de febrero (Folclore): El cierre del megafestival tendrá raíces tradicionales con las actuaciones del Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Ahyre, La Valenti y el talento local de Ernesto Guevara.

Además de las figuras nacionales, el predio contará con la presentación de artistas locales y regionales surgidos del certamen Pre Confluencia, cuya inscripción abrirá formalmente el próximo 21 de noviembre.

Un motor para la economía y el turismo regional

Más allá del despliegue artístico, la Fiesta de la Confluencia se consolidó como una pieza fundamental para la economía neuquina. La jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, detalló que para la edición 2027 se proyecta un impacto económico de 82.000 millones de pesos, superando ampliamente los 65.000 millones generados el año pasado, cuando el predio recibió a 1.450.000 personas.

Semejante movimiento de visitantes (el 40% fueron turistas en la edición anterior) demanda un esfuerzo superlativo. El armado del predio y el desarrollo de los cuatro días de recitales generarán unos 15.000 puestos de trabajo (3.000 directos y 12.000 indirectos). Asimismo, el espacio contará con la presencia de 200 emprendedores locales a través del programa Neuquén Emprende.

Tanto el intendente Gaido como el gobernador Figueroa destacaron el carácter familiar y seguro del evento. Al respecto, el mandatario provincial resaltó el enorme operativo coordinado entre la Policía de Neuquén, el sistema de salud, Prefectura, Bomberos y Defensa Civil para garantizar la tranquilidad de los asistentes.

El anuncio también fue celebrado por los sectores hotelero, gastronómico y las agencias de viajes. Con la grilla ya confirmada, los operadores turísticos pondrán en marcha la comercialización de paquetes integrales que incluyan alojamiento, traslados, entradas y excursiones complementarias, buscando extender la estadía de los visitantes y potenciar toda la oferta de la confluencia neuquina.