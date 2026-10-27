Cambios en las tarifas: Nación reglamentó el nuevo Régimen de Zona Fría y amplió subsidios eléctricos

El Gobierno nacional oficializó una serie de modificaciones en el esquema de bonificaciones energéticas. A través de la Secretaría de Energía, se estableció cómo impactará el nuevo Régimen de Zona Fría en las facturas de gas de la Patagonia y se amplió el tope de consumo eléctrico subsidiado para el norte del país.

El mapa de los subsidios a los servicios públicos en la Argentina transita una nueva etapa de readecuación. Con el objetivo de equilibrar las particularidades climáticas de cada región con la realidad económica de los usuarios, el Gobierno nacional avanzó con modificaciones sustanciales en el esquema de bonificaciones energéticas que impactarán de lleno en las boletas de gas y electricidad.

A través de las resoluciones 300/2026 y 299/2026 publicadas por la Secretaría de Energía —dependiente del Ministerio de Economía—, el Ejecutivo reglamentó las normativas dispuestas por la Ley 27.828 y el Decreto 1.266/26. Estas medidas buscan focalizar la asistencia del Estado en los hogares que realmente lo necesitan, contemplando las extremas temperaturas que sufren los distintos extremos del territorio nacional.

El impacto en la Patagonia: cómo se calculará el gas

Para los usuarios residenciales de la Patagonia, la zona de la Puna y Malargüe, la reglamentación del nuevo Régimen de Zona Fría trae una precisión fundamental sobre cómo se liquidarán los descuentos. Según detallaron desde la cartera energética, la bonificación del 50% estipulada para estas regiones de bajas temperaturas se calculará estrictamente sobre el gas que haya sido efectivamente consumido por el hogar en el período de facturación.

Esta metodología busca garantizar que el beneficio alivie el bolsillo de las familias que requieren una mayor demanda calórica durante los crudos meses de invierno en el sur, pero manteniendo un criterio de eficiencia y cuidado del recurso hidrocarburífero.

Beneficios eléctricos para las provincias del norte

En paralelo a las medidas adoptadas para el servicio de gas natural, el Gobierno también oficializó un alivio para el norte del país, una región históricamente castigada por las olas de calor extremo. La resolución amplía los bloques de consumo eléctrico que podrán recibir bonificaciones tarifarias.

Con esta decisión, la Secretaría de Energía apunta a que las provincias que registran las temperaturas más altas del país cuenten con un margen mayor de consumo eléctrico subsidiado, permitiendo a las familias afrontar la intensa demanda de refrigeración durante los meses de verano sin que el impacto en la factura se vuelva impagable.