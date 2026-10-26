Un escenario clave para el comercio: cómo impacta la reelección de Lula en la economía argentina

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil despeja las dudas electorales en el país vecino y abre un nuevo panorama para la industria nacional. Pese a las marcadas diferencias ideológicas entre las administraciones, el impacto de la reelección de Lula y la economía argentina está atado a la consolidación de Brasil como el principal socio comercial y destino clave de nuestras exportaciones.

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil por un nuevo período abrió rápidamente el debate sobre el futuro de las relaciones bilaterales. Más allá de la evidente distancia política e ideológica que separa al gobierno brasileño de la gestión de Javier Milei, la realidad de los números impone un pragmatismo ineludible: Brasil sigue siendo el mercado más estratégico para las manufacturas nacionales.

Según los últimos datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicados por el INDEC, entre enero y septiembre de 2026, las exportaciones hacia Brasil treparon a los 9.789 millones de dólares, representando un 12,7% del total de las ventas externas del país. De ese volumen, una cifra superior al 64% correspondió a manufacturas de origen industrial, con el sector automotriz a la cabeza, el cual exportó más de 128.000 vehículos al país vecino.

La fortaleza del vínculo empresarial

A pesar de los cortocircuitos discursivos entre los mandatarios, los analistas coinciden en que los cimientos del comercio bilateral gozan de buena salud. El especialista en comercio exterior, Marcelo Elizondo, explicó que la continuidad del gobierno de Lula no debería generar sobresaltos en los flujos comerciales. “El comercio entre los dos países está muy consolidado por la relación entre las empresas, y el Mercosur sirve como un gran amparo institucional”, remarcó, recordando que durante los últimos meses se avanzó en acuerdos de gran peso, como la exportación de gas argentino.

Desafíos cambiarios y competencia por las inversiones

El verdadero foco de tensión para la economía argentina pasa por la política industrial y monetaria que adopte Brasil. El economista Federico Pellegrini advirtió sobre un doble filo: si bien una política de estímulo al consumo brasileño podría traccionar más productos argentinos, también intensificará la competencia por atraer nuevas inversiones.

Por otro lado, la evolución del real frente al dólar será una variable decisiva. Una moneda brasileña fuerte mejora automáticamente la competitividad de las exportaciones argentinas, mientras que un real débil encarece nuestros productos y abarata la producción de Brasil. En este delicado equilibrio, el futuro de la economía regional y los niveles de actividad que logre sostener el principal socio comercial de la Argentina serán determinantes para las proyecciones económicas del país en los próximos años.