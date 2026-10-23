Barbi Recanati llega a Neuquén para presentar su nuevo disco “Único y Nuestro”

Tras finalizar su gira por Europa, la destacada artista de rock alternativo se presentará este viernes 23 de octubre en Mood Live. El concierto será en formato eléctrico junto a su banda.

La cantante y compositora de rock alternativo Barbi Recanati arribará a la ciudad de Neuquén este viernes 23 de octubre para presentar su más reciente trabajo discográfico, titulado “Único y Nuestro”. El espectáculo se llevará a cabo en las instalaciones de Mood Live.

Luego de concluir una extensa gira por Europa, la artista regresará a la región para ofrecer un concierto en formato eléctrico acompañada por su banda. Durante la velada, el público podrá disfrutar del material de su nuevo álbum, editado en 2025, el cual se suma a su aclamada discografía solista compuesta por los discos “Teoría Espacial” (2018), “Ubicación en tiempo real” (2020) y “El final de las cosas” (2023).

Con una trayectoria independiente activa desde 2005 y tras liderar el grupo Utopians hasta su disolución en 2017, Recanati se ha consolidado como una figura insoslayable de la música nacional con fuertes influencias del post punk y la new wave. Su proyecto solista le ha valido dos nominaciones a los Latin Grammy y diversos galardones en los Premios Gardel y el Premio Nacional. Además de su carrera musical, que la llevó a presentarse en las reconocidas sesiones de KEXP en Seattle y a girar por Japón, México y Sudamérica, la artista es autora del libro “Mostras del Rock” y dirige el sello discográfico Goza Records.

El evento tendrá lugar en el recinto ubicado en Ministro Joaquín González 40. La apertura de puertas está programada para las 20:00 horas, mientras que a las 21:00 horas se habilitará la venta de tickets en puerta. Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma web protickets.com.ar o de manera presencial en la boletería física de Mood Live.