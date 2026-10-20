Cumbre energética: con la presencia de Milei, Figueroa inauguró la AOG Patagonia 2026 en Neuquén

El mega evento que reúne a los principales actores de la industria hidrocarburífera abrió sus puertas en la capital provincial. Durante la apertura de la AOG Patagonia 2026, el gobernador Rolando Figueroa y el presidente Javier Milei destacaron el potencial exportador de Vaca Muerta y la articulación para atraer inversiones.

El epicentro del desarrollo hidrocarburífero del país vuelve a ser el escenario de la cumbre energética más relevante del año. En la capital neuquina se llevó a cabo el acto formal de apertura de la AOG Patagonia 2026 (Argentina Oil & Gas), una exposición que nuclea a más de 550 empresas, especialistas y grandes referentes de toda la cadena de valor de Vaca Muerta.

La ceremonia inaugural estuvo marcada por un fuerte respaldo institucional, ya que fue encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, el presidente de la Nación, Javier Milei, y el titular del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón. Los discursos dejaron en evidencia una clara sintonía política enfocada en potenciar la productividad de la cuenca y aprovechar el contexto internacional.

Competitividad global y complementariedad

Durante su intervención, el mandatario provincial hizo un fuerte hincapié en el rol solidario y estratégico que juega Neuquén en el ecosistema nacional. Figueroa aclaró que la provincia no busca competir con otros distritos productores del país, sino que el objetivo es complementarse para lograr ser competitivos frente a quienes venden hidrocarburos en el resto del mundo.

En un mensaje de articulación, el gobernador aseguró que defender los intereses neuquinos “no es pelearse con el gobierno nacional, es poder sentarse a la mesa y acordar objetivos en común”, recordando que la rentabilidad de Vaca Muerta se distribuye por todo el país a través de las miles de empresas proveedoras que operan en la región pero tributan en otras provincias.

El impacto del RIGI y las proyecciones

Por su parte, el presidente Javier Milei aprovechó el escenario para defender el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), destacando especialmente la rápida adhesión de la provincia y elogiando a Figueroa por comprender las ventajas del programa. El jefe de Estado remarcó que esta herramienta es una “punta de lanza que conquista mercados” y detalló que ya generó el anuncio de millonarias inversiones destinadas, en casi su mitad, al sector del gas y el petróleo.

La mega muestra continuará desarrollándose hasta el jueves 22 de octubre con una intensa agenda. Las jornadas incluirán paneles sobre el futuro energético, rondas de negocios entre operadoras y pymes, y conferencias sobre tecnología y sustentabilidad, reafirmando una vez más a Neuquén como el motor indiscutido de la Argentina.