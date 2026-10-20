Misión Maracaná: la posible formación de Boca para ir por la heroica ante Vasco da Gama

El Xeneize está obligado a conseguir un triunfo en Brasil para soñar con el pasaje a la final de la Copa Sudamericana tras la caída en la ida. Con el reloj en contra y jugadores al límite físico, conocé la posible formación de Boca que evalúa el cuerpo técnico para dar vuelta la serie.

La hora de la verdad llegó para Boca Juniors. Este martes, el conjunto auriazul saltará al mítico césped del estadio Maracaná con una única consigna: ganar. Tras el tropiezo en el partido de ida disputado en La Bombonera, los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena se medirán ante Vasco da Gama por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en lo que promete ser un choque de alta tensión que acapara la atención de los fanáticos en todo el país y, por supuesto, en nuestra región.

Para ir en busca de la remontada histórica, el entrenador apostará por los nombres que mayor rodaje le dieron durante el semestre, comenzando por el colombiano Álvaro Montero bajo los tres palos. En la línea defensiva, Arruabarrena dispondrá de su bloque de máxima confianza: Leandro Lozano y Lautaro Blanco ocuparán los laterales, mientras que Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera serán los encargados de custodiar la zaga central.

La gran incógnita del mediocampo

El principal dolor de cabeza para el cuerpo técnico radica en la zona de gestación. A horas del inicio del partido, el mundo Boca le prende velas a su figura y capitán, Leandro Paredes. El mediocampista sufrió un desgarro hace apenas 11 días y su presencia es una verdadera incógnita. En caso de que los tiempos de recuperación no le permitan estar desde el arranque, su lugar será ocupado por Rodrigo Battaglia, quien compartirá el eje junto a Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

Nombres confirmados y una duda en el ataque

De tres cuartos de cancha hacia adelante, la estructura ofensiva tiene dos nombres inamovibles. El uruguayo Miguel Merentiel y el juvenil Leonel Flores —una de las grandes apariciones del Xeneize en el certamen— tienen su boleto asegurado en el once inicial. La única plaza que resta definir en el frente de ataque se la disputan Alan Velasco y el colombiano Sebastián Villa.

De esta manera, los probables once de Boca para ir por la épica clasificación serían: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes o Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Alan Velasco o Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores.