Un salto a escala global: aprueban el ingreso al RIGI de un proyecto por 12.000 millones de dólares en Vaca Muerta

La cuenca neuquina se prepara para una expansión sin precedentes. El Gobierno nacional oficializó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de un megaproyecto de Pluspetrol y GyP. Esta inversión millonaria en Vaca Muerta contempla la perforación de más de 600 pozos y la construcción de cuatro plantas de procesamiento.

El desarrollo no convencional de la provincia del Neuquén acaba de asegurar una de las inyecciones de capital más importantes de su historia. A través de la Resolución 1808/2026, se aprobó formalmente la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un ambicioso proyecto conjunto entre la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) y la operadora Pluspetrol.

El plan de trabajo, que se ejecutará en el área estratégica de Bajo del Choique-La Invernada, demandará un desembolso de 12.000 millones de dólares. Bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (Peelp), esta iniciativa busca multiplicar exponencialmente la extracción, el tratamiento y el transporte de hidrocarburos, consolidando el perfil netamente exportador de la cuenca frente a los mercados internacionales.

Infraestructura de gran escala y capacidad productiva

Los detalles técnicos del proyecto reflejan la magnitud de la apuesta. El plan de inversión, trazado con un horizonte de 25 años, estipula la perforación de más de 600 nuevos pozos horizontales y la construcción de cuatro plantas de tratamiento y procesamiento (instalaciones EPF), además del tendido de una extensa red de oleoductos y gasoductos para garantizar la evacuación de los recursos.

El objetivo de máxima establecido por las operadoras es alcanzar un pico de producción de 100.000 barriles diarios de crudo y 12 millones de metros cúbicos de gas por día. Para lograrlo, el desarrollo fue diagramado en dos etapas complementarias. La primera fase concentrará los esfuerzos en el bloque sur del área, apuntando a generar 50.000 barriles diarios y seis millones de metros cúbicos de gas. Posteriormente, la segunda etapa avanzará sobre la franja norte con nueva infraestructura para duplicar esa capacidad inicial.

El impacto en la economía regional

Más allá de los volúmenes de extracción y el ingreso de divisas macroeconómicas, la participación activa de la empresa estatal neuquina GyP garantiza que esta monumental inversión tenga un correlato directo en la economía local.

La puesta en marcha de un proyecto de semejante envergadura promete dinamizar fuertemente toda la cadena de valor, multiplicando la demanda para las pymes proveedoras de servicios petroleros del Alto Valle y generando miles de nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. Con esta confirmación, Neuquén reafirma su liderazgo indiscutido como el principal polo energético y motor productivo de la Argentina.