Récord de inversiones: 606 empresas avanzan para radicarse en el nuevo Parque Industrial Capital

La Municipalidad de Neuquén transita una etapa decisiva para la consolidación de su nuevo polo productivo. Las firmas interesadas tienen tiempo hasta principios de noviembre para presentar sus proyectos de inversión y acceder a la compra de tierras en el Parque Industrial Capital, una medida clave para potenciar el empleo y reordenar el tránsito urbano.

La consolidación del Parque Industrial Capital (PIC) transita horas de definiciones que prometen marcar un antes y un después en la matriz productiva de la ciudad. Con 606 empresas en pleno proceso para concretar la compra de tierras, la Municipalidad de Neuquén fijó el próximo 2 de noviembre como fecha límite para que las entidades presenten sus declaraciones juradas. Este documento, que debe detallar técnica y económicamente los proyectos de inversión, es el requisito indispensable para avanzar formalmente con la adjudicación de los lotes.

Desde la comuna destacaron que esta exigencia documental tiene un claro objetivo anti-especulativo. Gastón Contardi, coordinador de gestión económica del municipio, subrayó que la intención es garantizar que cada hectárea entregada se traduzca en producción y trabajo real, evitando la retención inactiva del suelo. “Hay un compromiso de realizar un proyecto que tiene que ver con el empleo, con la actividad económica y con el equipamiento que se va a comprar”, explicó el funcionario. Para agilizar este proceso, las compañías ya recibieron por correo electrónico los precios fijados, las modalidades de pago y la asistencia directa de un agente municipal.

El perfil productivo y el ansiado alivio para los barrios

La alta demanda generada por el empuje de Vaca Muerta obligó a mantener un control estricto sobre las superficies otorgadas, permitiendo reducciones en los pedidos originales pero bloqueando cualquier intento de ampliación. De las firmas inscriptas, 350 son Pymes. Las estadísticas muestran que el rubro de la metalmecánica encabeza holgadamente las solicitudes, seguido de cerca por los sectores de tecnología, logística y, naturalmente, la industria del oil & gas y los servicios petroleros.

Más allá del impacto económico positivo, la puesta en marcha del PIC resolverá un problema histórico de planificación urbana. Un total de 190 empresas que actualmente operan inmersas en el tejido urbano trasladarán progresivamente sus galpones y flotas pesadas hacia la periferia. Este éxodo logístico permitirá descongestionar vías de alto tránsito en los barrios, prolongar la vida útil del asfalto y mejorar la seguridad vial para miles de vecinos.

El camino legislativo y una nueva convocatoria en agenda

Una vez que venza el plazo de entrega de la documentación en noviembre, el Ejecutivo dispondrá de una semana para analizar rigurosamente cada carpeta antes de enviar el proyecto urbano central y las ordenanzas de habilitación de venta al Concejo Deliberante para su debate.

Sin embargo, esta no será la única ventana de oportunidad para el sector privado. Pensando en aquellas empresas históricas que operan en la ciudad con licencia comercial activa pero que no poseen su domicilio legal radicado en la provincia, el intendente Mariano Gaido anunciará en las próximas semanas una apertura oficial complementaria, buscando sumar definitivamente a quienes apuestan por consolidar su estructura de negocios en la capital neuquina.