¡Maracanazo de Boca! Lo dio vuelta de forma heroica ante Vasco da Gama y es finalista de la Sudamericana

En una noche épica en Río de Janeiro, el Xeneize revirtió la serie al imponerse por 3 a 1 en Brasil. Con goles de Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y un zapatazo agónico de Leandro Paredes, se concretó el Maracanazo de Boca, que selló su pasaje al partido por el título continental en Colombia.

La historia del fútbol sudamericano tiene una nueva página dorada teñida de azul y oro. En una noche cargada de tensión, emoción y mística copera, Boca Juniors logró su ansiado “Maracanazo”. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena pisó fuerte en el mítico estadio de Río de Janeiro, venció por 3 a 1 a Vasco da Gama y revirtió el 1-0 adverso que había sufrido en La Bombonera, clasificándose a la gran final de la Copa Sudamericana con un global de 3-2.

El arranque del encuentro fue exactamente el que soñaban los hinchas xeneizes. Apenas a los 4 minutos de juego, Lautaro Blanco ejecutó un tiro de esquina perfecto y el juvenil Lautaro Di Lollo se impuso en las alturas con un cabezazo letal que igualó rápidamente la serie. Lejos de conformarse, la visita siguió presionando y aprovechó un error defensivo del conjunto brasileño pasada la media hora: el colombiano Sebastián Villa asistió de primera a Miguel Merentiel, quien definió con jerarquía en el mano a mano para irse al descanso ganando 2 a 0.

El ingreso heroico de Paredes y el pasaje a la final

En el complemento, Vasco da Gama tomó el control de la pelota y logró descontar a los 21 minutos con una volea de José Luis “Pumita” Rodríguez, igualando la serie en el global y dejando el clima al borde de los penales. Sin embargo, Arruabarrena ya había jugado su carta más fuerte: el ingreso del capitán Leandro Paredes, quien arriesgó su físico saltando al campo a tan solo 11 días de haber sufrido un desgarro.

Esa muestra de carácter tuvo su premio mayor. Cuando el reloj marcaba los 43 minutos y el sufrimiento se apoderaba de la noche, Paredes combinó con Milton Delgado y sacó un espectacular derechazo con efecto desde afuera del área que dejó sin opciones al arquero Léo Jardim.

Con personalidad y eficacia, Boca resistió los minutos finales y desató un festejo ensordecedor en suelo brasileño. Ahora, el Xeneize armará las valijas rumbo a Barranquilla, Colombia, donde disputará la final continental esperando por el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.