Alarma en todo el arco nacional: ningún dirigente logra revertir su imagen negativa frente a la sociedad

Un reciente estudio de la Universidad de San Andrés arrojó datos contundentes sobre el humor social en el país. El relevamiento expone una fuerte imagen negativa de la clase política en general, un escenario agravado por la caída del poder adquisitivo y las dificultades de las familias para llegar a fin de mes.

La brecha entre las preocupaciones de la sociedad y las figuras que ocupan la escena pública parece ensancharse cada vez más. Según la última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) elaborada por la Universidad de San Andrés, la totalidad de los principales referentes políticos del país registra un saldo en contra en la valoración ciudadana, evidenciando un desgaste generalizado que no distingue colores partidarios.

El sondeo, realizado a nivel nacional durante la primera quincena de octubre, expuso que el 67% de los argentinos desaprueba la marcha general del país. Al medir a los dirigentes individualmente, Patricia Bullrich encabeza la lista de imagen positiva con un modesto 36%, seguida por el presidente Javier Milei (34%), Myriam Bregman (32%), Axel Kicillof (31%) y Cristina Kirchner (30%). Sin embargo, el dato clave que preocupa en todos los búnkeres es que ninguno de ellos logra que sus apoyos superen a su porcentaje de rechazo.

Por otro lado, los diferenciales más desfavorables del relevamiento quedaron en manos de Máximo Kirchner (-52 puntos netos), la legisladora oficialista Lilia Lemoine (-49), Miguel Ángel Pichetto (-48) y Guillermo Moreno (-46). En el ámbito del Gabinete y el entorno presidencial, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, concentra el nivel más alto de rechazo con un 69%, seguida por los ministros Luis Caputo (57%) y Federico Sturzenegger (50%). En cuanto a la gestión del Ejecutivo nacional, la desaprobación se mantiene estable en torno al 60%, frente a un 36% que respalda el rumbo actual.

El peso de la economía en el humor social

Los magros números de la dirigencia encuentran su principal explicación en la diaria realidad económica que afrontan los hogares. Uno de los indicadores más duros que arrojó el estudio detalla que al 54% de los consultados no le alcanzan sus ingresos totales para cubrir los gastos del mes. Ante este escenario, un 35% confesó que tuvo que recortar consumos básicos o gastar sus ahorros, mientras que un 19% se vio obligado a endeudarse. Apenas 2 de cada 10 encuestados afirmaron tener capacidad de ahorro en el contexto actual.

Esta frágil situación financiera de las familias marca la agenda de reclamos. Las mayores preocupaciones de la ciudadanía hoy no pasan por los debates ideológicos, sino por urgencias concretas: la falta de trabajo lidera el ranking de problemas con un 39%, seguida de cerca por los bajos salarios (35%), la pobreza (31%) y la corrupción estructural (30%).