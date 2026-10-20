“Bajar los costos de la política”: Gaido impulsa un referéndum para congelar el número de concejales en Neuquén

El intendente Mariano Gaido anunció el envío de un proyecto para enmendar la Carta Orgánica y fijar definitivamente en 18 la cantidad de bancas en el Deliberante. La iniciativa, que cuenta con un amplio respaldo de distintos sectores, será sometida a votación ciudadana para congelar el número de concejales de la ciudad.

En una clara apuesta por la eficiencia del Estado y la reducción del gasto público, el intendente Mariano Gaido oficializó la presentación de un proyecto de ordenanza para evitar que crezca la estructura política de la ciudad. La iniciativa busca enmendar la Carta Orgánica Municipal para congelar definitivamente en 18 la cantidad de bancas que integran el Concejo Deliberante, sometiendo esta decisión a un referéndum popular durante los próximos comicios.

Durante la presentación del proyecto, el jefe comunal enfatizó que la prioridad de la gestión es optimizar los recursos públicos. “Hoy venimos a comunicar que vamos a poner a consideración de la ciudadanía una nueva enmienda para, definitivamente, bajarle los costos a la política”, aseguró Gaido. Para fundamentar su postura, el intendente remarcó los números de su administración: destacó que el municipio destina solo un 22% de sus recursos al pago de personal y mantiene la misma planta de 3.500 trabajadores públicos que heredó al asumir hace más de seis años.

En sintonía con esta visión de austeridad, el mandatario local aprovechó el escenario para enviar un mensaje a nivel nacional, solicitando la eliminación de las elecciones PASO al considerarlas “una pérdida de tiempo y un gasto innecesario”.

Apoyo multipartidario y el camino legislativo

El anuncio destacó por la fuerte foto de unidad política, evidenciada por la presencia del ex intendente Guillermo Monzani y ediles de diversas fuerzas. Monzani, quien en 2021 logró impulsar la eliminación de las elecciones de medio término pero no consiguió los votos para frenar el aumento de bancas en aquel entonces, ratificó su total respaldo: “Incrementar los números en el Concejo no le va a cambiar la vida a nadie; al contrario, vamos a lograr un ahorro verdadero. Me van a tener militando el sí a la reforma”, afirmó.

El acompañamiento también llegó desde otros bloques. El concejal Joaquín Eguía (Fuerza Libertaria) celebró la iniciativa recordando que la gente exige achicar el gasto político, mientras que Romina Miranda (Confluencia Neuquina) valoró que los recursos ahorrados se traduzcan en mejores servicios para los vecinos.

Los próximos pasos

Para que el proyecto se convierta en realidad, deberá sortear primero la instancia legislativa. La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, adelantó que este mismo jueves se realizará una sesión especial para darle rápido ingreso y giro a la Comisión de Legislación, destacando la coherencia de la medida con el inicio de la actual gestión municipal.

Una vez aprobado, el formato será idéntico al utilizado en 2021: la enmienda se adjuntará a la convocatoria electoral del próximo año, dejando la decisión final, una vez más, en manos de los vecinos neuquinos.