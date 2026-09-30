Scaloni define detalles: el posible 11 de la Selección Argentina para el amistoso contra Bolivia

El cuerpo técnico ajusta las últimas piezas de cara al próximo compromiso de la Albiceleste. Con algunas dudas en el mediocampo y la habitual pelea por el puesto de centrodelantero, conocé cuál es el posible 11 de la Selección Argentina para medirse ante el conjunto del altiplano.

La Selección Argentina vuelve a salir al campo de juego y la expectativa de los hinchas se renueva. De cara al amistoso internacional frente a Bolivia, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni se encuentra en plena etapa de evaluación física y futbolística para definir a los once jugadores que saltarán al campo desde el minuto cero.

Como es habitual en este tipo de compromisos de preparación, el entrenador oriundo de Pujato buscará un equilibrio: mantener la estructura y el funcionamiento que caracteriza al equipo campeón del mundo, pero aprovechando la oportunidad para darle rodaje a futbolistas que habitualmente suman menos minutos y piden pista.

Las dudas en el armado táctico

El ensayo táctico de los últimos entrenamientos dejó entrever algunas incógnitas que el cuerpo técnico terminará de disipar horas antes del partido. En la zona defensiva, la principal disyuntiva pasa por los laterales, donde Scaloni evalúa la carga física de los titulares habituales para decidir si implementa una rotación que oxigene la banda derecha y la izquierda.

En la mitad de la cancha, el “motor” del equipo podría presentar alguna variante para probar nuevas asociaciones, resguardando a quienes acumulan mayor cantidad de partidos en el calendario europeo. Por su parte, en el frente de ataque, se reedita la sana y constante competencia por el centro de la ofensiva: la pulseada entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez para ser la referencia de área.

El probable once inicial

Si bien la confirmación oficial siempre se hace esperar hasta la charla técnica previa al encuentro, las piezas que se perfilan para ir de arranque mantienen la jerarquía que caracteriza al plantel.

De no mediar sorpresas de último momento ni molestias físicas, la Albiceleste formaría con un esquema táctico clásico, priorizando la tenencia del balón, la presión alta y la amplitud por las bandas para intentar vulnerar el cerrojo defensivo que seguramente propondrá el elenco boliviano en este nuevo desafío internacional.