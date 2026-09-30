Audiostoners presentará su homenaje al legado de Chris Cornell en Neuquén

La agrupación recorrerá la obra del recordado músico estadounidense el próximo 2 de octubre en Mood Live. El repertorio abarcará clásicos de sus emblemáticos proyectos como Audioslave, Soundgarden y Temple of the Dog.

El próximo viernes 2 de octubre, la ciudad de Neuquén recibirá a Audiostoners, una agrupación musical dedicada a homenajear la extensa y prolífica obra del recordado cantante y compositor estadounidense Chris Cornell. La presentación tendrá lugar a partir de las 21:00 horas en las instalaciones de Mood Live.

Tras un comienzo de año caracterizado por diversas presentaciones en el interior del país, la banda arriba a la capital neuquina en el marco de una intensa serie de shows programados para el mes de octubre. Según detallaron desde la organización, el grupo propone un espectáculo que combina la potencia característica del rock con una profunda sensibilidad, ejecutando interpretaciones fieles al espíritu original de las composiciones.

El repertorio del concierto propone un recorrido por las diferentes etapas artísticas de Cornell, abarcando sus memorables pasos por agrupaciones fundamentales de la escena musical como Audioslave, Soundgarden y Temple of the Dog, además de incluir material de su destacada trayectoria en calidad de solista.

Las entradas generales ya se encuentran disponibles para el público. Quienes deseen asistir podrán adquirir sus pases a través de la plataforma de venta digital Protickets.com.ar, o de manera presencial en la boletería del recinto, situado en la calle Ministro González 40. El horario de atención física se encuentra dividido en dos turnos: por la mañana, de martes a sábado entre las 10:00 y las 14:00 horas; y por la tarde, de miércoles a domingo desde las 19:00 horas.