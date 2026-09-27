Conflicto en Vaca Muerta: pymes neuquinas exigen que se respete la ley de empleo local

El desembarco masivo de contratistas de otras provincias reavivó la tensión en la cuenca hidrocarburífera. Sindicatos y cámaras empresariales de la región denuncian que no se cumple el cupo de prioridad para los proveedores locales y alertan sobre un escenario de competencia desleal.

El boom productivo en la formación no convencional trajo aparejado un intenso debate por la distribución de la riqueza y el impacto en la economía local. En las últimas horas, diversas cámaras empresariales y sindicatos de la provincia alzaron la voz para denunciar que las operadoras y grandes contratistas no están respetando la preferencia legal que resguarda a los proveedores de bienes y servicios neuquinos en Vaca Muerta.

La disputa central gira en torno al cumplimiento de la Ley 3338, conocida como de Fortalecimiento y Desarrollo de la Cadena de Valor Neuquina. Esta normativa exige que se otorgue prioridad sobre al menos el 60% del monto contratado a empresas certificadas de la provincia, habilitando un mecanismo de igualación de ofertas conocido como “first refusal”. Sin embargo, desde el Sindicato de Petróleo y Gas Privado y entidades como FECENE, ACIPAN y CEISA, advierten que este cupo está muy lejos de cumplirse en los yacimientos.

Competencia desleal y precarización laboral

Uno de los puntos más críticos del reclamo, impulsado por el secretario general del gremio petrolero, Marcelo Rucci, apunta a la llegada masiva de firmas provenientes de Chubut, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. El problema de fondo no es solo el desplazamiento geográfico de la contratación, sino lo que denuncian como un “encuadre laboral” desigual.

Mientras las pymes locales encuadran a su personal dentro del convenio petrolero (acorde a las exigencias y a la realidad económica de la cuenca), muchas de las compañías foráneas operan bajo convenios de otras actividades con escalas salariales notoriamente más bajas. “No se compite por eficiencia, se compite trasladando el costo al trabajador neuquino”, sentenciaron duramente desde el sector empresarial local. Esta diferencia asimétrica de costos les permite a las empresas de afuera cotizar por debajo de los oferentes regionales, poniendo en jaque los proyectos y empleos de las pymes neuquinas.

Antecedentes de multas y advertencias a futuro

El malestar no es nuevo y ya cuenta con sanciones oficiales en el historial reciente. Cabe recordar que, a mediados de 2024, el Gobierno provincial aplicó multas de aproximadamente 32 millones de pesos a firmas como Calfrac, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Petrex por incumplir con la obligación de informar sus contrataciones locales.

A pesar de estas medidas punitivas, los representantes del entramado productivo neuquino aseguran que la situación no se revirtió y que, si no se intensifican los controles de manera urgente, el panorama será devastador para la industria local. “Si no hay control, es la muerte anunciada, las pymes van a terminar fundidas”, alertaron. De esta manera, exigen que la rentabilidad de la industria se traduzca efectivamente en trabajo genuino y resguardo para las firmas de Neuquén.