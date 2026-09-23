Atención conductores: Vialidad advirtió por una semana de corte total en ruta neuquina

La Dirección Provincial de Vialidad anunció una interrupción completa del tránsito que se extenderá por siete días debido a la ejecución de obras estructurales. Este corte total en ruta neuquina obligará a los usuarios a utilizar caminos alternativos y reprogramar sus itinerarios.

Las autoridades viales de la provincia emitieron una importante alerta para todos los conductores y empresas de transporte que transitan por el interior neuquino. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) confirmó que durante los próximos siete días se implementará un corte total en ruta neuquina para poder avanzar con un paquete de obras que resulta incompatible con la circulación vehicular.

La medida, que ya fue comunicada a los municipios de la zona de influencia y a las fuerzas de seguridad, busca evitar demoras imprevistas y garantizar la integridad tanto de los operarios que trabajarán sobre la calzada como de los propios usuarios de la red vial.

Trabajos intensivos y maquinaria pesada

La decisión de interrumpir el tránsito de manera total y no parcial (a media calzada) responde a la complejidad de las tareas que se llevarán a cabo. Según dejaron trascender desde los equipos técnicos, los trabajos requerirán el despliegue de maquinaria pesada sobre la cinta asfáltica y movimientos de suelo que inhabilitan por completo el paso seguro de cualquier tipo de vehículo.

Estas intervenciones estructurales son fundamentales para el mantenimiento preventivo y la mejora de la conectividad en la provincia, especialmente de cara a las próximas temporadas de alto flujo turístico y para sostener el intenso ritmo del transporte de cargas ligado a las actividades productivas.

Operativo de desvíos y prevención

Frente a este escenario de una semana sin circulación por la traza principal, Vialidad Provincial en conjunto con la Policía de Tránsito montarán un operativo especial de prevención. Se instalará cartelería anticipada para advertir a los conductores y se diagramará un sistema de desvíos habilitados.

Desde los organismos oficiales recomiendan a quienes deban viajar en los próximos días consultar el estado de las rutas a través de los canales de comunicación de la DPV antes de salir de sus hogares, transitar con extrema precaución por los caminos alternativos y calcular tiempo extra en sus hojas de ruta para evitar contratiempos.