Conectividad urbana: avanzan a buen ritmo las obras del Acceso Norte y proyectan su inauguración a fin de año

El municipio capitalino brindó un nuevo parte sobre uno de los corredores viales más estratégicos para el ordenamiento del tránsito. Las obras del Acceso Norte continúan a paso firme y las autoridades ratificaron el objetivo de habilitar la traza antes de que termine el 2026.

El plan de modernización vial de la capital provincial suma un nuevo capítulo de cara al cierre del año. Desde la Municipalidad emitieron un parte de situación reciente confirmando que las obras del Acceso Norte mantienen un ritmo de ejecución sostenido, lo que permite asegurar que se cumplirán los plazos estipulados para su habilitación definitiva.

El proyecto, que busca generar una vía de conexión directa y fluida con la Autovía, se encuentra en una etapa clave de su desarrollo. Las cuadrillas trabajan diariamente para consolidar una infraestructura que promete cambiar radicalmente la dinámica vehicular de los vecinos, aliviando los cuellos de botella históricos en los ingresos tradicionales.

Ratificación de plazos y trabajos complementarios

El sostenimiento del ritmo de obra es lo que entusiasma a las autoridades locales de cara al tradicional corte de cinta previsto para diciembre. Para lograr este objetivo, los equipos técnicos se encuentran enfocados en concluir los frentes simultáneos que demanda un corredor de alta circulación.

Más allá de la consolidación de la cinta asfáltica principal, los trabajos actuales ponen especial énfasis en las obras complementarias que garantizarán la durabilidad y seguridad del trayecto:

Nivelación y cordones: Tareas fundamentales de sistematización para el correcto escurrimiento de las aguas pluviales y la delimitación de la calzada.

Tareas fundamentales de sistematización para el correcto escurrimiento de las aguas pluviales y la delimitación de la calzada. Iluminación y seguridad: Avanza la planificación e instalación de columnas que dotarán al tramo de luminarias LED de última generación.

Avanza la planificación e instalación de columnas que dotarán al tramo de luminarias LED de última generación. Integración urbana: Se proyectan las últimas etapas de señalización y parquización de los sectores aledaños para que la arteria se acople armónicamente al entorno.

Una respuesta al crecimiento del parque automotor

La inminente finalización de este proyecto representa mucho más que pavimento nuevo. Se trata de una solución estructural pensada para acompañar el ritmo de expansión de la Confluencia. Al desviar parte del tránsito de cargas y agilizar el movimiento de los vehículos particulares, el Acceso Norte funcionará como una válvula de escape para las arterias céntricas más saturadas, optimizando los tiempos logísticos y mejorando la seguridad vial en toda la ciudad.