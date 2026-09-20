Día histórico en el Ruca Che: Argentina alcanzó los 100 triunfos en la Copa Davis

El mítico estadio neuquino fue el escenario perfecto para un hito del deporte nacional. Ante una multitud que hizo vibrar las tribunas, el equipo albiceleste selló una victoria clave y llegó a su centenar de triunfos en el prestigioso certamen internacional.

La provincia de Neuquén volvió a demostrar que está a la altura de las grandes citas del deporte mundial y, esta vez, el premio fue ser parte de la historia grande del tenis nacional. En un estadio Ruca Che colmado y con un clima inmejorable, el equipo argentino superó a su rival y alcanzó la emblemática cifra de 100 triunfos en la Copa Davis.

La jornada se vivió con una intensidad única desde las primeras horas del día. Los fanáticos de toda la región de la Confluencia y del interior provincial llegaron al predio del oeste capitalino para alentar a la selección, conformando un marco espectacular que empujó a los jugadores en cada punto decisivo.

Un hito para el deporte argentino

Alcanzar el centenar de victorias en un torneo con tanta tradición y exigencia como la Copa Davis no es un logro menor. Esta marca refleja décadas de esfuerzo, talento y recambio generacional de tenistas que han defendido la camiseta albiceleste por todo el mundo.

Que este número redondo se haya concretado en suelo neuquino le otorga un sabor especial a la victoria, confirmando que la descentralización de los grandes eventos deportivos hacia el interior del país potencia el fervor del público y fortalece la localía.

El Ruca Che, una fortaleza inexpugnable

Las recientes obras de remodelación y puesta a punto del estadio rindieron sus frutos. Tanto los jugadores como la organización internacional destacaron la calidad de la superficie, la nueva iluminación y las comodidades del recinto, que superó con creces los exigentes estándares de la Federación Internacional de Tenis.

El triunfo de hoy no solo asegura un paso fundamental en las aspiraciones del equipo en la actual edición del torneo, sino que deja un legado imborrable. Neuquén y su Ruca Che ya tienen su página dorada asegurada en los libros de historia del tenis argentino.