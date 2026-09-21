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Pisa fuerte en el clásico: triunfo de Boca ante San Lorenzo con autoridad en el Gasómetro

DEPORTES
Redacción
Autor: Redacción
1 min.lectura

El Xeneize demostró carácter en el Bajo Flores y superó al Ciclón por 2 a 0. Con este resultado, el equipo consolida su funcionamiento, estira su buena racha positiva y se afianza de cara a los próximos desafíos del semestre.

Boca Juniors superó una parada siempre compleja y lo hizo dejando una imagen de mucha solidez. En una nueva edición de uno de los clásicos más atractivos del fútbol argentino, el conjunto de la Ribera se impuso por 2 a 0 frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, llevándose tres puntos fundamentales de un escenario que históricamente le resulta esquivo.

El desarrollo del encuentro mostró a un equipo visitante plantado con inteligencia y aplomo. Lejos de especular, el Xeneize supo manejar los tiempos del partido, neutralizó los intentos del Ciclón y golpeó en los momentos justos para edificar una victoria indiscutible que consolida el trabajo del cuerpo técnico.

Autoridad para manejar el clásico

Llevarse un triunfo del Bajo Flores nunca es tarea sencilla, pero Boca logró imponer sus condiciones. Con un bloque defensivo ordenado y transiciones rápidas de mitad de cancha hacia adelante, el equipo supo maniatar a un San Lorenzo que, empujado por su gente, intentó reaccionar pero careció de profundidad para inquietar verdaderamente el arco rival.

La diferencia de dos goles reflejó la efectividad y el peso ofensivo de un plantel que atraviesa un gran momento de confianza y que supo capitalizar las desatenciones del dueño de casa.

Una racha que invita a soñar

Más allá de la alegría lógica por ganar un clásico de esta magnitud, el resultado cobra un valor agregado por el contexto. Esta victoria por 2 a 0 le permite a Boca estirar su buena racha, reafirmando que el equipo encontró una identidad de juego y una regularidad que ilusiona a todos sus hinchas.

De esta manera, el Xeneize no solo se acomoda en la tabla de posiciones del torneo local, sino que también recarga energías y suma una dosis vital de motivación para encarar el exigente calendario que tiene por delante, demostrando que está preparado para dar pelea en todos los frentes.

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