Turismo Nacional: Manu Urcera acarició el podio y sumó puntos clave en Río Cuarto

El piloto regional completó un sólido fin de semana en el Imperio del Sur cordobés. En una final siempre exigente para la Clase 3, la actuación de Manu Urcera en Río Cuarto lo dejó a un paso de los puestos de premiación, pero le permitió llevarse unidades fundamentales para el campeonato.

El Turismo Nacional volvió a entregar el espectáculo al que nos tiene acostumbrados y la región estuvo muy bien representada en la máxima divisional. Por una nueva fecha del calendario de la Clase 3, la presentación de Manu Urcera en Río Cuarto dejó un saldo más que positivo, demostrando que su auto cuenta con el ritmo necesario para pelear bien arriba.

En el siempre veloz y desafiante trazado cordobés, el piloto regional supo sortear el característico roce de la categoría para mantenerse durante toda la competencia en el pelotón de punta, consolidando una actuación que lo mantuvo expectante hasta la bandera a cuadros.

A un paso del podio y con la mira en el campeonato

Si bien el gran objetivo del fin de semana siempre es descorchar el champán en el podio, la final de la Clase 3 requiere de mucha inteligencia para saber leer cuándo arriesgar y cuándo conformarse con cruzar la meta. Urcera acarició los puestos de privilegio, batallando puerta a puerta con los referentes de la divisional, pero priorizó redondear la carrera para no volver con las manos vacías.

En un campeonato tan reñido y de alto voltaje como el que fiscaliza APAT, la regularidad es la llave principal para llegar a la última fecha con chances matemáticas. Los puntos cosechados en el Imperio del Sur le permiten al rionegrino acomodarse en la tabla de posiciones y mantener viva la ilusión de pelear por el título.

Lo que viene para el piloto regional

Tras la exigencia en tierras cordobesas, el equipo técnico ya comienza a analizar los datos de la telemetría para seguir puliendo detalles en el chasis y el motor. Urcera sabe que el nivel de la categoría no permite margen de error, por lo que estas unidades rescatadas en Río Cuarto cobrarán aún más valor si el auto logra dar ese pequeño salto de rendimiento de cara a los próximos compromisos del calendario.