Ilusión en el Alto Valle: Cipolletti quedó segundo y definirá con ventaja ante Sol de América

El Albinegro cerró su grupo como escolta y ya tiene la mira puesta en los playoffs del Federal A. En el esperado cruce de Cipolletti vs Sol de América de Formosa, el conjunto valletano contará con el gran plus de cerrar la llave en casa y con ventaja deportiva.

El “Capataz de la Patagonia” cumplió el primer objetivo y ya se enfoca en la etapa más caliente de la temporada. Tras una fase regular muy disputada, Cipolletti logró asegurar la segunda posición de su grupo, un puesto de privilegio que le otorga beneficios clave para afrontar los inminentes cruces de playoffs del Torneo Federal A.

El cuadro del certamen determinó que el próximo obstáculo en el camino del Albinegro estará en el norte del país. El choque de Cipolletti vs Sol de América de Formosa asoma como una serie de altísima exigencia física y táctica, donde el equipo regional deberá revalidar su chapa de candidato.

El peso de la localía y la ventaja deportiva

Haber terminado como escolta en la tabla de posiciones le otorgó a Cipolletti un doble beneficio fundamental para las aspiraciones del cuerpo técnico y del plantel.

En primer lugar, el equipo rionegrino tendrá el derecho de definir la llave de local. El partido de vuelta se disputará ante su gente en el césped de La Visera de Cemento, un escenario que históricamente impone respeto a los visitantes. En segundo lugar, y quizás el factor más determinante, Cipolletti contará con la “ventaja deportiva”. Esto significa que, en caso de que la serie finalice igualada en el resultado global tras los 180 minutos, el Albinegro será quien avance a la siguiente ronda, sin necesidad de recurrir a los penales.

Un viaje extenuante como primer desafío

Antes de pensar en la definición en el Alto Valle, el plantel deberá superar una verdadera prueba logística. El partido de ida obligará a Cipolletti a realizar un largo y agotador viaje hasta Formosa para medirse en el primer chico ante Sol de América.

El objetivo principal será realizar un partido inteligente, administrar las cargas físicas tras el traslado y buscar un resultado positivo que deje la serie abierta (o a favor) para liquidar la historia en casa, con el empuje de toda la hinchada albinegra.