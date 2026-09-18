Diego Torres confirma su presentación en Neuquén con “Mi Norte y Mi Sur Tour”

El reconocido cantautor argentino actuará el próximo 28 de noviembre en el Estadio Ruca Che. El concierto repasará su decimoquinto trabajo discográfico y los grandes éxitos de sus más de treinta años de carrera.

El consagrado artista argentino Diego Torres anunció su regreso a la capital neuquina en el marco de su gira nacional e internacional “Mi Norte y Mi Sur Tour”. La presentación está programada para el próximo 28 de noviembre en las instalaciones del Estadio Ruca Che.

Este nuevo recorrido de conciertos llega tras una exitosa gira por Europa, México y Latinoamérica, e incluirá además próximas presentaciones en Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay. Durante el espectáculo, el cantautor presentará en vivo las canciones de su más reciente álbum “Mi Norte y Mi Sur”, lanzado durante el año 2025, el cual representa su decimoquinto trabajo discográfico.

El repertorio del show incluirá nuevos temas como “Trepando Paredes”, grabado junto al dúo Miranda!, y el éxito “Mejor Que Ayer”, que se ha consolidado con una destacada presencia en los rankings radiales. Asimismo, el concierto propondrá un recorrido por los clásicos que marcaron sus más de treinta años de trayectoria musical, tales como “Color Esperanza”, “Penélope”, “Tratar de Estar Mejor” y “Guapa”.

Tras su paso por la ciudad de Neuquén y otras localidades del interior del país como Mendoza y Bahía Blanca, el artista culminará esta etapa de su gira el 6 de diciembre con un gran cierre en el Movistar Arena de Buenos Aires.