El “Ramones Day” llega a Neuquén de la mano de Blitzen en Mood Live

La reconocida banda tributo patagónica celebrará sus 15 años de trayectoria el próximo 20 de septiembre. El espectáculo repasará los grandes clásicos y rarezas de la mítica agrupación neoyorquina.

El próximo 20 de septiembre, la ciudad de Neuquén será sede del “Ramones Day”, un evento musical que tendrá lugar en las instalaciones de Mood Live. La jornada estará protagonizada por Blitzen, una consolidada banda tributo a los Ramones que cuenta con 15 años de trayectoria ininterrumpida en la región patagónica.

El conjunto, integrado por Gustavo en voz, Ninio en guitarra, Eduardo en bajo y Marcos en batería, ofrecerá un espectáculo que combinará los grandes clásicos de la agrupación estadounidense junto con sorpresas y temas menos transitados de su extenso repertorio. A lo largo de su carrera, Blitzen ha compartido escenario con referentes históricos del género como Sin Ley, Expulsados y Flema.

Asimismo, la agrupación cuenta con un amplio recorrido que incluye presentaciones en diversas localidades como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Bariloche, Viedma, Bahía Blanca, Trelew y Playa Unión, además de haber concretado múltiples giras internacionales en Chile.

La cita musical se desarrollará en el recinto ubicado en Ministro González 40. Desde la organización informaron que las puertas se abrirán al público a partir de las 19:00 horas, mientras que a las 21:00 horas se habilitará la venta de entradas en puerta. Los tickets anticipados ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse a través del portal web protickets.com.ar o directamente en la boletería de Mood Live.