El festival Buenos Aires Cumbia llega por primera vez a Neuquén

El evento se realizará el sábado 28 de noviembre en Five Park, con un line-up que reúne a grandes exponentes del género tropical. La jornada comenzará por la tarde y se extenderá hasta el amanecer.

La capital neuquina será sede por primera vez del festival Buenos Aires Cumbia, un evento que ha convocado multitudes en otras regiones del país y que ahora tendrá su desembarco en el sur. El encuentro está programado para el próximo sábado 28 de noviembre en el predio de Five Park, ubicado en calle San Martín 8000.

La grilla de artistas confirmados reúne a figuras destacadas de distintas épocas del género, abarcando desde clásicos que sonaron a comienzos de los 2000 hasta exponentes que mantienen gran vigencia en la actualidad. El escenario principal contará con las presentaciones en vivo de Karina, La Champions Liga, Jambao, El Polaco, El Chili Fernández, Amar Azul y Mala Fama. Asimismo, el cierre de la jornada estará a cargo de Sugar Baby y DJ Debo.

El festival mantendrá el formato de larga duración que caracteriza a cada una de sus ediciones. Según informaron desde la organización, las puertas del recinto se abrirán a las 20:00 horas, proponiendo una programación ininterrumpida que se sostendrá durante toda la noche hasta el amanecer.

Se trata de un evento de asistencia exclusiva para mayores de 18 años. Las entradas ya se encuentran disponibles para la venta y pueden adquirirse de manera online a través de la plataforma protickets.com.ar.