Infraestructura vial: confirman que en diciembre estará terminado el nuevo acceso norte a Neuquén

El Ejecutivo municipal le puso fecha a la inauguración de una de las obras más esperadas para el ordenamiento del parque automotor. Se confirmó que el nuevo acceso norte a Neuquén quedará habilitado a fin de año, agilizando la conexión directa con la Autovía y descomprimiendo el tránsito diario en la capital.

El mapa vial de la capital provincial se prepara para un cambio sustancial antes de que termine el año. Desde la Municipalidad anunciaron formalmente que los trabajos estructurales avanzan a buen ritmo y que el nuevo acceso norte a Neuquén estará completamente finalizado y operativo para el mes de diciembre.

La confirmación llegó de la mano de la jefa de Gabinete, María Pasqualini, quien destacó el avance de los frentes de obra en una zona clave para la conectividad del Alto Valle. Este corredor no solo representa una nueva puerta de entrada a la ciudad, sino que es una pieza fundamental para adaptar la infraestructura urbana al crecimiento exponencial impulsado por la actividad hidrocarburífera y el constante flujo migratorio hacia la confluencia.

Alivio para el tránsito urbano y pesado

Uno de los objetivos principales de este proyecto es desviar gran parte del tránsito pesado y comercial que actualmente congestiona las arterias céntricas y las rutas tradicionales. Al derivar ese flujo hacia el nuevo acceso, se espera una mejora inmediata en los tiempos de viaje de los vecinos que se movilizan a diario desde los distintos barrios hacia el centro administrativo.

Además de la traza principal, la obra contempla la ejecución de trabajos complementarios fundamentales para garantizar la seguridad vial, incluyendo:

Asfalto y cordón cuneta: Finalización de la cinta asfáltica con los grosores adecuados para soportar el tránsito intensivo.

Finalización de la cinta asfáltica con los grosores adecuados para soportar el tránsito intensivo. Iluminación LED: Instalación de luminarias de última tecnología a lo largo de todo el corredor para mejorar la visibilidad nocturna.

Instalación de luminarias de última tecnología a lo largo de todo el corredor para mejorar la visibilidad nocturna. Sistematización pluvial: Obras de drenaje para evitar anegamientos durante las temporadas de lluvias fuertes.

Con la mira puesta en el mes de diciembre, los equipos técnicos redoblan los esfuerzos para cumplir con los plazos estipulados y entregarle a la ciudad una vía de conexión moderna, segura y acorde a las demandas de una capital en permanente expansión.