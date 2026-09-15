Ale Kurz llega a Neuquén: un repaso íntimo por más de dos décadas de historia en el rock

El líder y fundador de El Bordo se presentará este jueves 17 de septiembre en Mood Live. Una oportunidad para redescubrir su repertorio histórico y su faceta más personal.

El reconocido cantante, guitarrista y compositor argentino Ale Kurz pisará suelo neuquino este jueves 17 de septiembre para brindar un espectáculo íntimo en Mood Live. El músico, reconocido por ser la voz y guitarra de El Bordo, agrupación que fundó en 1998 y que se erigió como uno de los grandes referentes del rock nacional, propone un encuentro diferente con el público local.

Durante la velada, Kurz no solo repasará su extenso catálogo, sino que también invitará a los asistentes a explorar su identidad artística actual, recuperando canciones de diversas etapas de su trayectoria para dar lugar a nuevas formas de encontrarse con su propio material. A lo largo de más de 20 años de carrera, el artista ha construido junto a su banda un repertorio de canciones que logró atravesar a múltiples generaciones y escenarios de todo el país.

Además de su innegable huella en la escena musical, cabe destacar el desarrollo de su faceta vinculada a la literatura y la producción artística, la cual quedó plasmada en la publicación de su primer libro de poesías, “Oikúmene”, en el año 2013.

El evento tendrá lugar en las instalaciones de Mood Live, ubicadas en la calle Ministro González 40 de la capital neuquina. La apertura de puertas está programada para las 19:00 horas, mientras que la venta de remanentes en puerta comenzará a las 21:00. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma protickets.com.ar o directamente en la boletería del recinto. Esta última opera en turno mañana (de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas) y en turno tarde (de miércoles a domingo, de 19:00 a 23:00 horas).