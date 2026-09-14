Denuncian irregularidades y un pacto secreto en el acuerdo por Lago Escondido

La legisladora rionegrina Magdalena Odarda apuntó contra el Gobierno nacional por desistir de la recuperación de áreas de frontera a favor de Joseph Lewis. En diálogo con Rivadavia Neuquén, alertó además sobre el ingreso de empresas británicas al oleoducto Vaca Muerta Sur bajo el RIGI.

El acuerdo por Lago Escondido sumó un nuevo capítulo de tensión institucional tras conocerse que el Estado nacional desistió formalmente de recuperar las tierras fronterizas adquiridas por el magnate británico Joseph Lewis. La maniobra, ejecutada bajo un estricto hermetismo, motivó recientes denuncias ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y pedidos de intervención a la Auditoría General de la Nación (AGN).

La legisladora provincial de Río Negro por el bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda, detalló que representantes de la firma Hidden Lake y funcionarios del Ministerio del Interior se reunieron en secreto durante enero. “Llegaron a un acuerdo donde […] el gobierno nacional renunciaba a una acción judicial para recuperar las tierras que rodean al lago escondido”, indicó la abogada. El proceso original, una acción de lesividad iniciada en 2023, buscaba restituir la soberanía sobre esas áreas limítrofes compradas hace tres décadas mediante un presunto fraude a la ley argentina.

Feria judicial y expediente clasificado

El desistimiento oficial fue avalado por el juez Lara Correa, quien habilitó el receso estival de manera exclusiva para homologar el pacto. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Odarda cuestionó severamente la opacidad del procedimiento judicial que benefició al empresario: “Cerraron el acceso al expediente a la ciudadanía”.

Frente a esta irregularidad, la dirigente impulsó una denuncia contra el magistrado y pidió investigar posibles actos de corrupción estatal. Al respecto, argumentó que “un expediente de alto interés público como es este expediente en particular no puede cerrarse al acceso público”. En la misma línea, subrayó la gravedad de la medida: “No existe justificativo para cerrar […] al acceso ciudadano […] los términos de ese acuerdo que le termina regalando el lago escondido y las tierras a Joseph Lewis en el medio de una feria judicial”.

Dos décadas sin acceso al agua El conflicto de fondo por el acceso al espejo de agua, rodeado por más de 12.000 hectáreas en manos de Lewis desde 1996, sigue sin resolución. Según Odarda, en la actualidad “ningún argentino o argentina puede ingresar en condiciones de seguridad al lago”.

La legisladora recordó que en 2005 presentó un amparo basado en el artículo 73 de la Constitución de Río Negro. Tras casi 20 años de litigio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe definir si ordena la apertura del camino corto de Tacuifí —de 19 kilómetros desde la Ruta Nacional 40— o mantiene la única vía pública actual. Sobre esta última opción, advirtió que excluye a la mayor parte de la población: “Se nos obliga a hacer cuatro días a caballo caminando en un sendero de montaña altamente peligroso”.

Otros temas: Malvinas, Vaca Muerta Sur y el RIGI

El entramado de capitales ingleses en la Patagonia también se extiende al sector energético con la participación de Marcelo Mindlin (Pampa Energía), histórico socio local de Lewis. Odarda alertó sobre el ingreso de Harbour Energy, firma autorizada para exportar hidrocarburos desde las playas rionegrinas a través del oleoducto Vaca Muerta Sur.

La controversia radica en que la compañía busca ocultar su identidad original, Premier Oil, la cual fue sancionada por la Justicia de Tierra del Fuego por operar de forma ilegal en las Islas Malvinas. “Esa empresa Premier Oil se presenta con otro nombre, siendo que tienen el mismo número de personería jurídica, mismo domicilio”, precisó. Finalmente, cruzó al gobierno nacional por otorgarle beneficios fiscales y exigió que se investigue al secretario de Energía, quien “habilitó que Harbour Energy […] ya son parte de los proyectos energéticos que entraron en el RIGI”.