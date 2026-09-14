Rechazaron la probation en la causa por la muerte de Elizabeth Martínez

La Justicia denegó el beneficio a la acusada, quien enfrentará un juicio unificado. Viviana Huichaqueo, especialista técnica y referente de Estrellas Amarillas, analizó el avance del expediente y advirtió por la persistencia de las alcoholemias positivas en la región.

El reciente rechazo judicial a la probation en la causa por la muerte de Elizabeth Martínez marca un precedente esperado y reaviva el debate sobre la seguridad vial en Neuquén. En diálogo con Rivadavia Neuquén, la especialista en accidentología y referente de Estrellas Amarillas en Centenario, Viviana Huichaqueo, destacó el impacto de la decisión que enviará a la acusada a un juicio unificado por dos hechos gravísimos al volante.

“Era algo que la familia estaba esperando […] que se unifiquen las causas para que no vayan por separado”, reconoció Huichaqueo. Según se repasó en el programa, el prontuario de la imputada, Claudia Silva, encadena un historial marcado por la reincidencia. Tras un primer siniestro en el que lesionó de gravedad a su propio hijo y recibió una prohibición para conducir cualquier vehículo, la acusada violó la inhabilitación antes del año. Fue en ese segundo hecho, conduciendo presuntamente alcoholizada y con su bebé en el auto, cuando atropelló y mató a Martínez para luego darse a la fuga.

La situación procesal sumó un tercer episodio cuando Silva fue interceptada en Cipolletti, violando las restricciones de su domicilio para circular con un acompañante también alcoholizado. Tras haber recibido prisión domiciliaria hace unos meses por una intervención quirúrgica, ahora enfrentará el juicio con una carátula más severa: el caso pasó de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual. Ante esto, la especialista técnica remarcó que “la familia también está esperando que esta sentencia sea ejemplar y que esta mujer pague con una cárcel común y efectiva […] Y no que la justicia le siga otorgando beneficios como estar en la casa”.

El flagelo de la alcoholemia positiva

Más allá de este expediente judicial, el escenario urbano general no muestra mejoras contundentes. Al hacer un balance de los últimos días, Uichaqueo agregó en la entrevista radial: “Este fin de semana hubo, no de tanta gravedad, pero sí hubo siniestros y la verdad que lo que llama la atención son las alcoholemias positivas”.

A pesar del endurecimiento de las multas, los conductores continúan vulnerando la normativa de tolerancia 0,0. Se destacó que las sanciones económicas pueden superar holgadamente el valor del propio vehículo secuestrado, a lo que el infractor debe sumar los costos imprevistos de un transporte privado que intentó evitar. La recomendación preventiva principal sigue siendo planificar el regreso a casa antes de salir.

Campañas y el contraste generacional

Las instituciones educativas han tomado nota de la gravedad del problema. Estrellas Amarillas impulsa iniciativas como la campaña “Primavera sin estrellas”, orientada a estudiantes de secundaria. Las estadísticas empíricas de la agrupación marcan un contraste claro: los adolescentes muestran mayor receptividad frente a la concientización, mientras que los adultos mayores de 50 años concentran los mayores índices de reincidencia en controles de alcoholemia.

Para sostener este trabajo en el tiempo, se planteó la urgencia de redirigir recursos del Estado —como los 220 millones de pesos recientemente anunciados en subsidios audiovisuales públicos— hacia campañas de prevención masiva. Asimismo, se alertó por la vulnerabilidad de los nuevos actores urbanos: ciclistas y usuarios de monopatines que transitan de noche sin cascos, luces ni chalecos reflectantes, exponiéndose al peligro por falta de controles y cultura vial.