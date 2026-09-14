El programa “mujeres hacemos” recibió su primer aporte de una causa por violencia de género

La titular del área municipal, Alejandra Oehrens, advirtió sobre la gravedad de las causas judicializadas y detalló el funcionamiento del programa de oficios financiado con multas a los agresores.

La violencia de género en Neuquén registró casi 60 casos catalogados como “código A”, que implican riesgo inminente de femicidio, en apenas medio año. Frente a este escenario, la Subsecretaría de las Mujeres de la Municipalidad intensificó el abordaje territorial y la asistencia económica integral. En diálogo con Rivadavia Neuquén, Alejandra Oehrens, titular de la cartera que funciona hace ocho años bajo la gestión del intendente Mariano Gaido, advirtió sobre el estado crítico en el que llegan las víctimas y subrayó la necesidad de abandonar el trabajo de escritorio para que las políticas públicas sean efectivas.

“[…] si no los funcionarios y funcionarias es bastante fácil sentarte atrás del escritorio y que te lo cuenten de oído, pero nunca sabés realmente a dónde hay que apuntar la ayuda, el proyecto político, el trabajo, cómo implementar esa política pública para que realmente sea efectiva”, apuntó la funcionaria.

El impacto económico y la salida mediante oficios

Uno de los ejes centrales de la gestión actual es el programa “Mujeres Hacemos”, impulsado como prueba piloto hace cuatro años y aprobado por el Concejo Deliberante el año pasado. La iniciativa apunta a resolver la urgencia financiera de las víctimas, quienes muchas veces son excluidas de sus hogares o no pueden costear los gastos básicos como la comida o una niñera para salir a trabajar.

Oehrens explicó que las mujeres afectadas “quedan sin el sustento económico, que es la base de cómo poder salir adelante, cómo desarrollarse y tener a cargo encima niños y niñas. No solamente que quedan en situación de calle por una decisión de un juez hasta que el juez decide sacar al varón violento de la casa, sino que no tienen para comer”. A través de este espacio, aprenden un oficio y, al egresar, la Municipalidad les provee las herramientas e insumos necesarios. Actualmente, 150 neuquinas se mantienen con sus propios microemprendimientos desde sus casas.

Para financiar esta política, el área cerró este año un convenio inédito con el Ministerio Público Fiscal y sus tres fiscalías de género. El acuerdo establece que los agresores penalmente responsables que reciban sanciones monetarias financiarán el programa. En este segundo bloque de declaraciones a la radio, Oehrens indicó: “[…] lo que se les cobre económicamente a esta persona que es condenada, que recibe una condena desde el fuero penal, esa condena económica lo que tiene que aportar una parte va para la subsecretaría de las mujeres para este proyecto”.

Secuelas severas y abordaje integral

El estado de salud de quienes ingresan al circuito de asistencia es alarmante. Según las estadísticas del organismo, la totalidad de las víctimas con causas judicializadas no se encuentra en condiciones para insertarse en el mercado laboral formal de inmediato.

Al respecto, la subsecretaria fue contundente: “[…] del cien por ciento de las mujeres que nosotras tenemos las causas judicializadas, ninguna de ellas está capacitada ni mentalmente ni físicamente ni en materia de seguridad para ir a trabajar”. Estas secuelas derivan de abusos físicos y sexuales que en el 90% de los casos también afectan a sus hijos, perpetrados por agresores que, lejos de tener alteraciones, operan con total lucidez.

Otros temas: prevención y red de contención

En paralelo a la urgencia, el municipio mantiene los programas de concientización basados en la Ley Micaela. Las capacitaciones, diseñadas junto a la Fundación Micaela García y los padres de la joven, se dictan de manera presencial y virtual (con entrega de certificados) tanto en escuelas y empresas privadas como en hospitales y fuerzas policiales.

Finalmente, las víctimas que acuden a la Subsecretaría cuentan con patrocinio legal gratuito y contención a cargo de un equipo interdisciplinario. Este grupo, compuesto por psicólogas, sociólogas del observatorio y trabajadoras territoriales, se articula con el sistema de Salud Pública para garantizar los extensos tratamientos psiquiátricos que requieren los casos más complejos. Además, se asiste a las mujeres gestionando medidas de resguardo extremas, desde la provisión de botones antipánico hasta la custodia con patrulleros en la puerta de sus domicilios.