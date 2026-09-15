Histórico: se recuperó la conexión aérea en Chos Malal con vuelos regulares a la capital

Una noticia muy esperada para el norte de la provincia que marca un antes y un después en materia de transporte. Tras intensas gestiones, se reactivó la conexión aérea en Chos Malal, uniendo nuevamente a la localidad con la capital neuquina en tiempo récord.

El aislamiento terrestre y las largas horas de ruta para llegar al centro administrativo y comercial de la provincia comienzan a quedar en el pasado. En una jornada que fue celebrada tanto por autoridades como por los vecinos del norte neuquino, se oficializó el regreso de los vuelos que unen a la antigua capital del territorio con la actual ciudad de Neuquén.

La recuperación de la conexión aérea en Chos Malal representa una respuesta concreta a un reclamo histórico de la región. El puente aéreo no solo acorta drásticamente los tiempos de viaje —pasando de las casi cinco horas por tierra a un trayecto de menos de una hora— sino que también dinamiza la logística en una zona de enorme valor estratégico.

Un puente clave para el desarrollo regional

Reconectar por aire a Chos Malal con el Aeropuerto Internacional Presidente Perón implica un salto cualitativo enorme para la economía local. El norte neuquino, caracterizado por su perfil ganadero, comercial y su incipiente desarrollo turístico de la mano de la Cordillera del Viento y el volcán Domuyo, necesita de una infraestructura de transporte acorde para potenciar sus recursos y atraer nuevas inversiones.

Para los empresarios, funcionarios y vecinos que requieren viajar frecuentemente a la capital por trámites administrativos o negocios, esta alternativa aérea significa una mejora sustancial en su calidad de vida y en la eficiencia de sus tiempos.

Impacto sanitario y seguridad

Más allá del movimiento comercial y turístico, el restablecimiento de esta ruta tiene un impacto directo e invaluable en la salud pública. Contar con el aeropuerto operativo y conectado permite agilizar de manera drástica los vuelos sanitarios y las derivaciones de urgencia hacia los centros de alta complejidad ubicados en Neuquén capital, garantizando una respuesta rápida que, en muchas ocasiones, resulta vital.

Con la pista nuevamente activa y la frecuencia de vuelos confirmada, Chos Malal da un paso fundamental para romper las barreras geográficas y consolidar el crecimiento integrado de toda la zona norte de nuestra provincia.