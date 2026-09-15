Tenis internacional: el Ruca Che ya está listo para disfrutar de la Copa Davis

Neuquén se viste de gala para recibir una de las citas deportivas más importantes del año. Finalizaron los trabajos de acondicionamiento y quedó todo confirmado para que la Copa Davis en el Ruca Che sea una verdadera fiesta del tenis mundial ante miles de fanáticos.

La cuenta regresiva entró en su recta final y la expectativa en la región no para de crecer. El mítico estadio Ruca Che, escenario de históricas gestas deportivas de la provincia, completó su profunda transformación y ya se encuentra en óptimas condiciones para albergar la esperada serie de la Copa Davis.

El esfuerzo logístico para traer un evento de esta magnitud a la capital demandó un intenso trabajo contrarreloj en las instalaciones del recinto. El objetivo primordial de las autoridades fue adaptar la infraestructura a las estrictas normativas internacionales que exige la Federación Internacional de Tenis, garantizando el mejor nivel competitivo para los jugadores y una experiencia inolvidable para el público neuquino.

Acondicionamiento de primer nivel

Para que el estadio luzca impecable y a la altura de un torneo de jerarquía global, se llevaron a cabo diversas tareas de mejora que actualizaron por completo la fisonomía del lugar. Entre las intervenciones más destacadas de las últimas semanas se encuentran:

Superficie de juego: Se instaló, pintó y niveló la cancha según los estándares profesionales solicitados por la organización para asegurar el pique óptimo de la pelota.

Se instaló, pintó y niveló la cancha según los estándares profesionales solicitados por la organización para asegurar el pique óptimo de la pelota. Sistema lumínico: Se optimizó toda la iluminación del estadio, un factor técnico fundamental tanto para el desarrollo del juego de alta velocidad como para los requerimientos de la televisación oficial.

Se optimizó toda la iluminación del estadio, un factor técnico fundamental tanto para el desarrollo del juego de alta velocidad como para los requerimientos de la televisación oficial. Servicios e instalaciones: Se reacondicionaron a nuevo los vestuarios, los sectores exclusivos de prensa, los accesos generales para los hinchas y las áreas de hospitalidad.

Neuquén en el centro de la escena deportiva

La llegada de la Copa Davis trasciende la red y las raquetas. Para la provincia, ser sede de este certamen representa una vidriera inmejorable que consolida a la región como un polo capaz de organizar y sostener eventos de impacto internacional, dinamizando de manera directa la gastronomía, la hotelería y los servicios de toda la zona de la Confluencia.

Con la pintura fresca, las luces probadas y las tribunas preparadas para el calor de la hinchada argentina, el Ruca Che vuelve a demostrar que está a la altura de las circunstancias. Ahora, solo resta que los protagonistas salten a la pista.