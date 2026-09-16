Superlógico llega a Neuquén para revivir el legado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

La reconocida banda tributo se presentará el próximo 10 de octubre en Mood Live. Con casi dos décadas de trayectoria, el grupo promete una noche ineludible para los fanáticos del rock nacional en la región.

La capital neuquina se prepara para una nueva velada musical. El jueves 10 de octubre, a las 23:59 horas, el escenario de Mood Live recibirá a Superlógico para celebrar una nueva edición de su “Fiesta Ricotera”.

Superlógico ostenta el título de ser la primera banda argentina dedicada a homenajear de manera exclusiva la obra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sus orígenes se remontan al año 2005, con un recordado debut en el festival Chascomús Rock, donde comenzaron a forjar su popularidad inicial a través de la recomendación y el boca a boca del público.

Con el correr de los años, la agrupación consolidó su propuesta escénica y musical, estableciendo el Teatro de Flores de Buenos Aires como uno de sus bastiones principales, recinto en el cual han brindado más de 200 presentaciones. Tras recorrer gran parte del territorio nacional en múltiples giras, el proyecto alcanzó un hito significativo en 2023 al presentarse por primera vez en el mítico estadio Luna Park. En cada presentación, la banda busca mantener vivo y transmitir el legado ricotero.

Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta a través de la plataforma web protickets.com.ar y en la boletería física de Mood. El horario de atención al público en boletería es de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas por la mañana, y de miércoles a domingo, en la franja de 19:00 a 23:00 horas por la tarde-noche.