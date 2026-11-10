Fecha FIFA: conocé el cronograma de la Selección Argentina para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

El combinado albiceleste se prepara para cerrar el año con dos encuentros de alto voltaje. La AFA confirmó el cronograma de la Selección Argentina, que comenzará a entrenar en Ezeiza con Nicolás Paz como principal figura de la renovación liderada por Lionel Scaloni.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) diagramó la agenda de trabajo para la última doble fecha FIFA del año. La Selección Argentina ya tiene la mente puesta en los dos amistosos internacionales frente a Uruguay y Costa Rica, con el claro objetivo de cerrar el calendario de la mejor manera tras una temporada de altísima exigencia que incluyó llegar a la final de la Copa del Mundo y la histórica despedida de Lionel Messi.

El primer compromiso de la Albiceleste será este viernes 13 de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni recibirá a Uruguay a partir de las 20:00 (hora argentina) en el estadio Alberto J. Armando, “La Bombonera”. Cuatro días más tarde, el martes 17, el plantel se trasladará para disputar su segundo encuentro frente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un horario que aún resta confirmar de forma oficial.

La era de la renovación

Con el arribo de los 28 jugadores convocados al predio de Ezeiza, el cuerpo técnico pondrá en marcha un nuevo ciclo. Sin la presencia de su histórico capitán y otros referentes que decidieron dar un paso al costado tras 21 años de trayectoria, Scaloni aprovechará estos amistosos para consolidar la renovación del plantel.

Todas las miradas estarán puestas en Nicolás Paz. El enganche del Como 1907 se convirtió en la gran revelación y nueva bandera futbolística del equipo, luego de capitalizar al máximo su titularidad marcando tres goles consecutivos en los últimos encuentros frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Día por día: la agenda en Ezeiza

El cronograma oficial de actividades estipula que los futbolistas se instalarán en el predio “Lionel Andrés Messi” durante el lunes, jornada que estará destinada exclusivamente al descanso y la concentración, sin tareas de campo.

La acción comenzará el martes a las 10:00 con el primer entrenamiento táctico a puertas cerradas. El miércoles, la práctica se trasladará al turno tarde (17:00 horas), donde la prensa acreditada tendrá acceso para presenciar los últimos 15 minutos de los trabajos físicos. Finalmente, el jueves a las 17:00 el equipo realizará su última práctica cerrada para definir el once titular, y en una franja horaria a confirmar, Scaloni brindará la habitual conferencia de prensa en la antesala del clásico rioplatense.