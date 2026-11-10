Donald Trump destacó un “impulso positivo” para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán

Tras una reunión clave en la Casa Blanca con el primer ministro de Qatar, el presidente norteamericano aseguró que el escenario militar está controlado. Conocé las claves diplomáticas y los bloqueos que marcan el pulso del conflicto entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

En medio de las históricas tensiones que atraviesan a Medio Oriente, la Casa Blanca envió un mensaje que busca bajar la intensidad de la escalada bélica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que observa un “impulso positivo” encaminado a poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán, luego de mantener una reunión estratégica de alto nivel con el primer ministro y canciller de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario norteamericano detalló que los principales actores políticos y económicos de la región —incluyendo a Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait— están de acuerdo en mantener el actual “statu quo”. En términos prácticos, esto implica sostener el bloqueo naval estadounidense contra Teherán y continuar con la recientemente implementada Operación Puerta de Hierro, una táctica militar diseñada para restringir las rutas terrestres de suministro logístico iraní.

El programa nuclear: una línea “no negociable”

Uno de los ejes centrales de la política exterior estadounidense sigue siendo el desarrollo atómico de Teherán. Según precisó Trump, existe un consenso absoluto entre su administración y los países árabes aliados respecto a que Irán no puede poseer armamento nuclear bajo ninguna circunstancia, una condición que calificó de manera tajante como “no negociable”.

Frente a esta histórica postura de Occidente, la diplomacia de la República Islámica ha reiterado sistemáticamente ante los organismos internacionales que su programa nuclear persigue fines estrictamente pacíficos vinculados a la energía y la investigación.

“Irán está prácticamente acabado”

A pesar de la firmeza en el esquema de sanciones y embargos, el líder republicano le bajó el tono a una posible ofensiva armada directa en el corto plazo. Durante una rueda de prensa en Washington, Trump ofreció un análisis contundente sobre el desgaste de su adversario geopolítico: “Irán, desde el punto de vista militar, está prácticamente acabado. Simplemente, estamos manteniendo el statu quo”.

Si bien el presidente aclaró que las fuerzas armadas estadounidenses están “preparadas y listas” para actuar ante cualquier eventualidad que altere el mapa de Medio Oriente, remarcó que un ataque inminente “parece bastante improbable” y sentenció que, en este momento, “emprender acciones militares no parece muy necesario”.

No obstante, el marcado optimismo del presidente exhibe ciertos matices puertas adentro de su propio gobierno. Apenas un día antes de estas declaraciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, había advertido públicamente que los esfuerzos diplomáticos en la región lograron escasos avances y que aún no se vislumbra un progreso definitivo en las mesas de negociación.