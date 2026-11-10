“Escalera de energía”: cómo es el plan estratégico de la Provincia para garantizar calefacción en todo el territorio

El gobierno neuquino presentó desde Rincón de los Sauces el rediseño integral del Plan Calor. Conocé los cinco pasos de la Escalera de energía en Neuquén, un esquema progresivo que abarca desde la entrega de pellets hasta la histórica expansión de la red de gas natural en el interior.

Garantizar que el frío del invierno no sea un obstáculo para el desarrollo en el interior de la provincia es uno de los mayores desafíos logísticos del Ejecutivo local. Para hacerle frente a esta problemática, el ministro de Energía, Gustavo Medele, presentó este viernes en Rincón de los Sauces una política de Estado bautizada como “Plan Calor – Neuquén se conecta”, cuyo concepto central se apoya en una novedosa estrategia de abastecimiento.

Según explicó el titular de la cartera energética, el plan abandona las soluciones estandarizadas para adaptarse a la realidad geográfica y económica de cada paraje, optimizando los recursos públicos. “Tiene que ver con entender desde el usuario qué es lo que necesita y desarrollar los mecanismos para que se pueda llegar”, remarcó Medele sobre esta iniciativa financiada íntegramente con recursos provinciales.

Los cinco peldaños hacia la soberanía energética

El diseño de la flamante Escalera de energía contempla cinco niveles progresivos de asistencia y desarrollo de infraestructura para las familias neuquinas:

Leña: Es el escalón más básico e histórico, pero actualmente presenta graves complicaciones logísticas por los altos costos de transporte y las dificultades para su almacenamiento en zonas remotas. Pellets: Como superación a la leña tradicional, el gobierno puso en marcha una planta en las instalaciones de Corfone en Junín de los Andes. Allí se procesan las ramas caídas —que antes representaban un residuo contaminante y un riesgo de incendio— para convertirlas en un insumo eficiente, logrando una capacidad de producción de 6.000 toneladas anuales. Garrafones de gran capacidad: Actualmente se reparten unas 200.000 garrafas de 10 kilos por año, que apenas alcanzan para cocinar. El salto cualitativo es la instalación de garrafones de medio a un metro cúbico por vivienda, permitiendo calefaccionar y tener agua caliente. Para llegar a los parajes más inaccesibles, la Provincia ya adquirió camiones graneleros adaptados. Plantas de Gas Licuado de Petróleo (GLP): El cuarto nivel implica la instalación de plantas locales de abastecimiento para aquellas comunidades donde esta infraestructura resulta técnica y económicamente viable. Red de gas natural: Es el objetivo máximo del plan. Garantiza un suministro ininterrumpible que no solo mejora la calidad de vida residencial, sino que permite el asentamiento de emprendimientos productivos y hoteleros.

Obras terminadas y reubicación inteligente de recursos

La rueda de esta estrategia ya comenzó a girar con resultados concretos en el norte neuquino. El ministro destacó que la reciente extensión de la red de gas natural hacia Los Miches, Guañacos, Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo no solo benefició a esas localidades, sino que generó un efecto dominó positivo para el resto del territorio.

Al quedar conectadas a la red de gasoductos, estas ciudades dejaron de utilizar sus plantas de GLP. En lugar de descartarlas, el gobierno neuquino decidió reubicarlas estratégicamente para abastecer a las comunidades de Moquehue, Chorriaca y Paso Aguerre, demostrando que con una administración eficiente de los recursos es posible elevar la calidad de vida en todos los rincones de la provincia.