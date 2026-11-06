Atención conductores: arrancaron las fotomultas en la Ruta 7 y no son por exceso de velocidad

La Municipalidad de Vista Alegre encendió los nuevos equipos de monitoreo en dos cruces semaforizados del corredor hacia Vaca Muerta. Conocé qué infracciones específicas detectan las fotomultas en la Ruta 7, dónde están ubicadas y cómo notificarán a los infractores.

La doble vía hacia Vaca Muerta estrenó un nuevo esquema de control que obligará a los conductores a levantar el pie del acelerador y prestar mayor atención a las señales. La Municipalidad de Vista Alegre confirmó la activación de un sistema de fotomultas en el tramo de la Ruta 7 que atraviesa su jurisdicción, apuntando directamente a erradicar las maniobras temerarias que se volvieron moneda corriente en medio de la vorágine del tránsito petrolero.

A diferencia de los clásicos controles en otras rutas de la provincia, esta vez el objetivo principal no es penalizar los excesos de velocidad. Las cámaras instaladas, operadas por la firma Fluxa SA, están calibradas exclusivamente para registrar a los conductores que cruzan los semáforos en rojo, utilizan el teléfono celular al volante, realizan giros o sobrepasos indebidos y no respetan la senda peatonal.

Las dos ubicaciones clave del sistema

El equipo de monitoreo ya se encuentra habilitado y operativo en dos puntos neurálgicos de la localidad, donde el flujo de vehículos hacia los yacimientos suele entrar en conflicto con la circulación de los vecinos de las zonas rurales:

Curva de la Calle 11: Se trata de un sector ubicado camino a Añelo, tristemente célebre por su historial de accidentes. Con la reciente semaforización de la calzada duplicada, muchos “petroleros apurados” comenzaron a cruzar en rojo en horarios de menor movimiento o durante la noche para evitar las demoras, generando un enorme riesgo de impacto lateral.

Se trata de un sector ubicado camino a Añelo, tristemente célebre por su historial de accidentes. Con la reciente semaforización de la calzada duplicada, muchos “petroleros apurados” comenzaron a cruzar en rojo en horarios de menor movimiento o durante la noche para evitar las demoras, generando un enorme riesgo de impacto lateral. Acceso al Dique Ingeniero Ballester: El segundo semáforo custodia el ingreso al viejo puente de una sola mano que conecta Vista Alegre Norte con Barda del Medio. En este sector, cruzar en rojo significa quedar expuesto a un choque frontal sobre la estructura del puente. Las cámaras buscan desalentar esta práctica, especialmente en horas pico.

Notificaciones virtuales y multas a definir

El secretario de Transporte de Vista Alegre, Luis Mera, explicó que la implementación del sistema responde a un reclamo histórico de los vecinos de la zona y cuenta con todas las homologaciones correspondientes tras meses de planificación.

El proceso de infracción será completamente digital: las cámaras identificarán el vehículo a través del dominio de su patente y el acta será enviada directamente al correo electrónico del titular registral. Si bien el valor monetario de las multas aún no fue oficializado con un monto base, se supo que el costo final dependerá del tipo de infracción y de la reincidencia del conductor, quedando a cargo del Juzgado de Faltas local.

Con esta medida, Vista Alegre se suma a la tendencia de control inteligente que ya rige en otras localidades neuquinas como San Patricio del Chañar y Villa La Angostura, mientras que en ciudades vecinas como Centenario, los proyectos para instalar equipos similares aún aguardan tratamiento en el Concejo Deliberante.