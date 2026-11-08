“Fui al límite toda la carrera”: el crudo balance de Colapinto tras el Gran Premio de Brasil

El piloto argentino finalizó en la decimotercera posición en el exigente trazado de Interlagos y sumó su sexta fecha consecutiva sin poder puntuar. Repasá el análisis de Colapinto tras el Gran Premio de Brasil, las complicaciones técnicas de su monoplaza y la mira puesta en Las Vegas.

El paso de la máxima categoría del automovilismo por Sudamérica dejó un sabor agridulce para Franco Colapinto. Tras las expectativas generadas en la previa, el piloto argentino cerró su participación en el Gran Premio de Brasil cruzando la bandera a cuadros en el decimotercer lugar, a bordo de un monoplaza de Alpine que presentó serias dificultades desde el primer segundo de competencia.

Si bien el resultado final prolonga su racha negativa a seis carreras consecutivas sin sumar puntos —recordando que en México terminó octavo pero fue despojado de las unidades por una polémica sanción—, el pilarense rescató aspectos positivos de su ritmo sobre el trazado paulista. “Hice una buena carrera, anduve bien cada vez que estuve en la pista a pesar de las circunstancias complicadas”, evaluó tras bajar del auto.

Una largada de pesadilla

El mayor obstáculo que enfrentó el argentino en San Pablo se dio apenas se apagaron los semáforos. Colapinto sufrió un severo problema de tracción que lo hizo caer abruptamente desde el puesto 13° hasta el 18° en los primeros metros de la competencia.

“Largamos pésimo, fue la peor largada del año”, confesó sin filtros. Sobre esa maniobra inicial, el piloto detalló que el auto “se quedó parado” al no tener el agarre suficiente ni la potencia necesaria para traccionar. Según explicó, esa pérdida masiva de posiciones condicionó el resto de la tarde: “Fueron lugares muy difíciles de recuperar en una carrera dura y en un fin de semana complicado”.

Al límite y con grandes sobrepasos

Lejos de resignarse, Colapinto encaró una carrera de recuperación exigiendo al máximo la capacidad técnica de su Alpine. “Tuve buenas maniobras”, destacó el corredor, haciendo especial énfasis en un brillante adelantamiento por el radio interno frente al francés Pierre Gasly, su propio compañero de escudería.

“Fui al límite toda la carrera. Podría haber ido mejor, hay que entender el porqué y las cosas que podrían haber mejorado para trabajar de cara a la próxima fecha”, concluyó a modo de balance. Ahora, el equipo tendrá dos semanas de intenso análisis antes de viajar a Estados Unidos, donde Colapinto buscará cortar su sequía en el veloz trazado callejero del Gran Premio de Las Vegas.