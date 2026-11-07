Final agónico: Boca le ganó a Defensa y Justicia y se consagró Campeón de Liga

En una definición no apta para cardíacos, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció por 1 a 0 al Halcón con un tanto sobre la hora de Enner Valencia. Conocé los detalles del triunfo que coronó al Xeneize como el mejor de la tabla anual y dejó sin chances a Rosario Central y Argentinos Juniors.

El fútbol argentino volvió a regalar una tarde cargada de tensión y dramatismo. En la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, Boca Juniors consiguió un triunfo agónico por 1 a 0 frente a Defensa y Justicia en La Bombonera y se coronó oficialmente como el Campeón de Liga de la temporada 2026, asegurándose el codiciado primer puesto de la tabla anual.

El desarrollo del encuentro fue un verdadero dolor de cabeza para el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena. El Xeneize chocó una y otra vez contra la resistencia del arquero visitante y la solidez defensiva del Halcón, que apostó a golpear de contragolpe. Mientras los minutos pasaban y el nerviosismo se apoderaba de los hinchas en las tribunas, las noticias que llegaban desde otras canchas complicaban aún más el panorama: Rosario Central derrotaba cómodamente por 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto y, con el empate parcial en La Boca, el Canalla se estaba quedando con el título.

Un error insólito y el grito de desahogo

Cuando el reloj marcaba 51 minutos del segundo tiempo y todo parecía encaminarse hacia una enorme decepción para el conjunto de la Ribera, llegó el milagro. El delantero ecuatoriano Enner Valencia, quien había ingresado desde el banco de suplentes en la etapa complementaria, aprovechó un insólito rebote que dejó servido el arquero Matías Borgogno y mandó la pelota al fondo de la red.

El gol desató la locura total en el estadio y decretó el 1 a 0 final, permitiéndole a Boca alcanzar los 63 puntos en la tabla general y superar por una sola unidad a Rosario Central (62). Por su parte, Argentinos Juniors —el otro gran candidato en esta triple disputa matemática— quedó relegado tras caer sorpresivamente por 2 a 0 frente a Huracán.

El sueño de la quíntuple corona sigue intacto

Con este título bajo el brazo, que marca el primer grito de campeón de la institución luego de tres años y medio de sequía, Boca Juniors buscará cerrar un año calendario histórico. El equipo terminó en lo más alto de la Zona A del Clausura con 33 puntos, alcanzando la línea de Instituto de Córdoba, y ahora se prepara para afrontar una verdadera maratón de definiciones.

El próximo fin de semana, el flamante campeón deberá disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield. A su vez, el calendario le reserva una cita aún mayor para el martes 21 de noviembre, cuando enfrente al Atlético Mineiro de Brasil en la gran final de la Copa Sudamericana. El sueño de alzar cinco coronas en una misma temporada, por ahora, sigue más vivo que nunca.