Todo listo en Interlagos: Colapinto busca romper la mala racha en el GP de Brasil

Tras la polémica sanción que lo dejó sin puntos en México, el piloto argentino llega a San Pablo para disputar la vigésima fecha de la Fórmula 1. Conocé el cronograma completo y los desafíos de Colapinto en el GP de Brasil, en el trazado que considera su favorito.

La máxima categoría del automovilismo mundial desembarca en Sudamérica y la expectativa es total. Este fin de semana, el piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volverá a acelerar en la Fórmula 1 cuando se dispute el esperado Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésima fecha del campeonato mundial.

La cita será en el mítico Autódromo José Carlos Pace, popularmente conocido como “Interlagos”, un circuito de 4,309 kilómetros de extensión que el propio Colapinto ha definido en reiteradas ocasiones como su trazado favorito del calendario, aunque curiosamente será su tercera participación en la pista paulista y todavía no ha logrado sumar puntos allí.

Sed de revancha y nuevo diseño

El joven pilarense llega a Brasil atravesando su momento más complejo en el campeonato, ya que arrastra una sequía de cinco fechas consecutivas sin sumar unidades. La racha negativa comenzó en el GP de Azerbaiyán y se estiró por Malasia, Singapur y Estados Unidos. Si bien el fin de semana pasado en México tuvo una brillante actuación cruzando la meta en séptimo lugar, una severa penalización lo terminó dejando con las manos vacías.

Para renovar las energías e intentar revertir la suerte, Colapinto estrenará en San Pablo un llamativo traje antiflama con detalles en azul y amarillo, buscando recuperar el protagonismo a bordo de su Alpine.

Cabe destacar que el Gran Premio brasileño se disputará con la lucha por el título ya resuelta. El pasado fin de semana en suelo azteca, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) finalizó tercero y se aseguró el campeonato, convirtiéndose en el rey más joven en la historia de la categoría con apenas 20 años.

El cronograma completo en Interlagos

La actividad oficial en la pista brasileña estará dividida en tres jornadas de alta tensión, culminando con la tradicional carrera dominical (sujeta a las habituales condiciones climáticas inestables de San Pablo):