Oficial: Neuquén adelanta las elecciones provinciales y municipales al 14 de febrero de 2027

A través de decretos simultáneos, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido formalizaron la convocatoria unificada para los próximos comicios. Conocé qué cargos se renuevan, las claves de la votación capitalina y cómo se rearma el tablero político de cara a las elecciones en Neuquén 2027.

El calendario electoral neuquino ya tiene su primera y más importante fecha marcada en el almanaque. A través de dos decretos firmados este lunes, el gobernador Rolando Figueroa y el intendente capitalino Mariano Gaido oficializaron el llamado a las urnas para el próximo 14 de febrero de 2027. La medida anticipa los tiempos políticos y unifica la votación para los principales cargos ejecutivos y legislativos de la provincia durante el período 2027-2031.

La convocatoria provincial obligará a sufragar en 45 localidades (23 municipios de segunda y tercera categoría, y 22 comisiones de fomento), además de definir a los consejeros escolares en los 14 distritos del territorio neuquino. Si bien los municipios de primera categoría tienen potestad para fijar sus propias fechas, la expectativa es que las gestiones afines al actual oficialismo decidan acoplarse al 14 de febrero, a excepción de aquellas localidades cuyas cartas orgánicas exigen votar entre septiembre y octubre.

Qué se vota a nivel provincial y en la capital

En el plano provincial, los neuquinos elegirán la fórmula de gobernador y vicegobernador, junto con la renovación total de la Legislatura, que implica la elección de 35 diputados titulares y 18 suplentes.

Por su parte, la ciudad de Neuquén tendrá un escenario particular. Además de elegir al nuevo intendente y a los 20 concejales titulares (y sus respectivos suplentes) que integrarán el Deliberante, las urnas incluirán una consulta popular clave: los vecinos deberán votar por el “Sí” o por el “No” a la enmienda de la Carta Orgánica municipal, una iniciativa que busca congelar el número actual de bancas en el Concejo, independientemente del crecimiento demográfico de la ciudad.

El escenario político: reelecciones y el futuro del MPN

El adelantamiento de la fecha acelera las definiciones internas en todo el arco político. A nivel provincial, el escenario decanta hacia una búsqueda de reelección por parte del actual gobernador, Rolando Figueroa, quien replicaría la exitosa estructura de alianzas que lo llevó al poder en 2023 bajo el sello de “La Neuquinidad”.

En la capital, el panorama exige una renovación obligada. Mariano Gaido cumplirá en diciembre de 2027 su segundo mandato consecutivo, por lo que la Constitución le impide ir por una nueva reelección. Se espera que el candidato oficialista surja de las filas de su actual gabinete, impulsado a través de su propio espacio partidario, Primero Neuquén.

En paralelo, la oposición —desde La Libertad Avanza hasta el peronismo y los frentes de izquierda— comenzará a activar sus propios armados para hacer pie en la contienda. El gran interrogante, sin embargo, recae sobre el Movimiento Popular Neuquino (MPN). Según trascendió, el histórico partido que gobernó la provincia durante seis décadas analiza la posibilidad de no presentar candidaturas bajo su sello principal el año próximo, habilitando a sus dirigentes e intendentes del interior a competir utilizando otras herramientas electorales.