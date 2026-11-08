Golpe en el Norte: triunfo vital de Cipolletti en Salta para soñar con las semifinales

Foto: (Pablo Yapura, El Tribuno)

Con un agónico gol de Yago Piro, el Albinegro venció 1 a 0 a Juventud Antoniana en condición de visitante por la ida de los cuartos de final. Repasá las claves del triunfo de Cipolletti en Salta y cómo se define la serie del Federal A en La Visera.

El Club Cipolletti dio un paso de gigante en su sueño por el segundo ascenso. En un reducto históricamente difícil y ante un clima adverso, el equipo dirigido por Fabián Enriquez sacó a relucir su chapa de candidato y superó por 1 a 0 a Juventud Antoniana en el estadio Fray Honorato Pistoia, adueñándose del trascendental partido de ida por los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

Cuando el empate parecía sellado y el negocio ya era redondo para la visita, apareció el grito de desahogo. A los 41 minutos de la etapa complementaria, Yago Piro ganó en las alturas y conectó un cabezazo letal que enmudeció a la parcialidad local, decretando la única emoción de la tarde salteña.

Un trámite friccionado y el factor de la ventaja numérica

La primera etapa estuvo fuertemente marcada por la paridad, el roce físico y el estudio constante entre ambos equipos. Sin embargo, el quiebre del desarrollo se produjo rápidamente a los 19 minutos, cuando el lateral local Ignacio Sanabria vio la tarjeta roja directa. A pesar de jugar con un hombre de más durante gran parte del encuentro, al Capataz de la Patagonia le costó capitalizar esa superioridad numérica en los metros finales durante el primer tiempo.

Para el complemento, el trámite se abrió y las situaciones de peligro comenzaron a merodear ambas áreas. El dueño de casa tuvo su chance inmejorable en los pies de Pedro Muné, pero Cipolletti no se achicó y respondió de contraataque con llegadas clarísimas de Nicolás Trejo y el ingresado Leandro Vella, avisando lo que minutos más tarde terminaría concretando Piro sobre el epílogo.

Cabe destacar que el cuerpo técnico albinegro debió rearmar el once titular por obligación. Ante las ausencias de peso de Andrés Almirón (suspendido) y Gonzalo Lucero (lesionado), Enriquez apostó desde el arranque por Sergio Ranquehue y Fernando Pettineroli, quienes respondieron con creces a la exigencia del duelo.

Todo a favor para definir en La Visera

Con este resultado, el panorama es inmejorable para el conjunto valletano. Cipolletti, que ostenta el número “1” en la clasificación general de este reducido, no solo cuenta con la victoria parcial en el global, sino que también posee la ansiada ventaja deportiva ante cualquier eventual igualdad de puntos y diferencia de goles.

El próximo domingo, La Visera de Cemento se vestirá de gala para albergar la revancha definitiva. El Albinegro intentará sellar el pasaje a las semifinales ante su gente, sabiendo que tiene las cartas a su favor para seguir peleando por el salto a la Primera Nacional.