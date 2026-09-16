Cosmic Kid llega por primera vez a Neuquén con su tour “Estas Melodías”

El exponente de la música urbana contemporánea se presentará el 26 de noviembre en Mood Live para celebrar los dos años de su álbum debut. La venta general de entradas ya se encuentra habilitada.

La escena musical neuquina se prepara para recibir a uno de los referentes de la nueva generación de artistas argentinos. Cosmic Kid llega a Neuquén para protagonizar una noche dedicada a la música, la energía y las nuevas experiencias en vivo. El convocante artista se presentará el próximo 26 de noviembre en el complejo Mood Live, en el marco de su tour “Estas Melodías”.

Esta gira lo encuentra recorriendo distintos escenarios del país y conectando de manera directa con su público. Además de presentar su propuesta escénica, la fecha tendrá un carácter celebratorio, ya que marcará los dos años del lanzamiento de su álbum debut y homónimo.

Con una identidad sonora que combina elementos de la música urbana, el trap, el hip hop, el pop y otros ritmos contemporáneos, el músico ha construido un universo artístico que trasciende lo estrictamente musical, sumando una fuerte impronta visual y un estrecho vínculo con la cultura digital.

Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido por las diferentes etapas que marcaron su evolución musical. El repertorio incluirá sus principales composiciones, entre las que destacan éxitos como “JDM”, “Mareao”, “Space Sex”, “Mi Locura en Buenos Aires”, “+Sincero” y “Namore”.

Datos útiles para el evento: