Locura total: cuándo salen y dónde comprar las entradas para el último partido de Messi

Tras el anuncio que conmocionó al mundo del deporte, los hinchas ya se preparan para una de las ventas de tickets más demandadas de la historia. Conocé todos los detalles sobre cuándo y cómo conseguir las entradas para el último partido de Messi con la camiseta albiceleste.

El anuncio de su retiro de la Selección Argentina dejó un vacío inmenso, pero también encendió de inmediato la chispa de la ansiedad entre los fanáticos. Nadie quiere quedarse afuera de lo que será una jornada histórica, y la búsqueda de las entradas para el último partido de Messi ya se convirtió en la principal obsesión de los futboleros a lo largo y ancho del país.

Desde que se confirmó que el astro rosarino tendrá su merecido encuentro de despedida para recibir la ovación definitiva de su público, los teléfonos y los portales deportivos no pararon de sonar. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja a contrarreloj para organizar un evento que, sin dudas, paralizará al país y contará con una demanda de localidades sin precedentes.

¿Dónde y cómo se venderán los tickets?

Si bien se espera el comunicado oficial por parte de la casa madre del fútbol argentino, todo indica que el expendio de localidades seguirá el protocolo habitual de los últimos años para los compromisos de la Selección.

La venta se realizaría de manera exclusivamente digital a través de la plataforma oficial Deportick, el sitio que viene canalizando la demanda de los hinchas desde la consagración en Qatar. Para poder acceder a la fila virtual, los usuarios deberán contar con una cuenta previamente registrada en el sitio, por lo que se recomienda a los interesados completar este paso con anticipación para evitar demoras en el momento clave.

Cuándo salen a la venta y los precios

El cronograma exacto con el día y la hora de inicio de la venta general será anunciado por las redes oficiales de la AFA en las próximas jornadas, una vez que se termine de definir el horario del partido y el aforo total disponible.

En cuanto a los valores, si bien todavía no hay cifras oficiales, se estima que habrá distintas categorías de precios que irán desde las populares (con cupos limitados y alta demanda) hasta las plateas preferenciales, manteniendo el esquema que la Selección viene utilizando en sus presentaciones como local.

El reloj ya empezó a correr y la expectativa es total. Se viene una verdadera carrera contrarreloj en las pantallas para conseguir ese ansiado boleto que permitirá ser testigo directo del último baile del máximo ídolo nacional.