Atento Colapinto: la FIA confirmó el calendario 2027 de la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo mundial oficializó su hoja de ruta para la próxima temporada. Con la butaca del argentino ya asegurada en la escudería Alpine, repasamos las claves y los circuitos más exigentes que conformarán el calendario 2027 de la Fórmula 1.

La ansiedad de los fanáticos del deporte motor ya tiene fechas concretas para el próximo año. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y las autoridades de la máxima categoría publicaron en las últimas horas la estructura definitiva del calendario 2027 de la Fórmula 1, una temporada que tendrá un condimento más que especial para nuestro país.

Con la reciente confirmación de que Franco Colapinto renovó su vínculo contractual y será piloto oficial de Alpine durante el 2027, el interés del público argentino por la diagramación del próximo campeonato tocó un nuevo pico. La hoja de ruta diagramada por la organización promete un año extenuante, repleto de acción y con un recorrido que volverá a abarcar los cinco continentes.

Un año al límite de la exigencia física y técnica

Como viene siendo tendencia en los últimos años bajo la gestión de Liberty Media, la estructura del torneo apostará nuevamente por un formato de calendario XL. Esta maratón de carreras, que se extenderá desde los primeros días de marzo hasta fines de noviembre o principios de diciembre, obliga a las escuderías a realizar un despliegue logístico sin precedentes y somete a los pilotos a un desgaste mayúsculo.

El cronograma volverá a incluir las citas ineludibles que forman parte del ADN de la categoría, como el glamour callejero de Mónaco, la velocidad pura de Monza, la tradición de Silverstone y la siempre atrapante escala sudamericana en el circuito de Interlagos, en San Pablo, una fecha que seguramente contará con una masiva peregrinación de hinchas argentinos para alentar al piloto albiceleste.

El desafío logístico para Alpine

Para el equipo francés y para Colapinto, conocer las fechas con anticipación resulta vital de cara a la planificación del desarrollo del nuevo monoplaza. El diseño de las mejoras aerodinámicas y la gestión de las unidades de potencia deberán estar perfectamente sincronizadas con las giras asiáticas, europeas y americanas para evitar sanciones y maximizar la cosecha de puntos.

Ahora, con el fixture sobre la mesa, el joven talento nacional tiene un panorama claro de los escenarios que deberá conquistar en su afán por seguir haciendo historia grande en la élite del automovilismo mundial.